Путін "збив" Саміт у Швейцарії оманливою заявою про готовність до "мирних" переговорів, — ISW

За даними американських аналітиків, двосторонні заяви глави РФ про його "готовність до переговорів" переорієнтували міжнародний дискурс, щоб нагадати про незацікавленість Путіна у дотриманні принципів Статуту ООН.

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Російський президент Володимир Путін за день до старту Саміту миру у Швейцарії спеціально оприлюднив свої вимоги стосовно "мирних" переговорів, аби підірвати підтримку Заходом законних вимог української влади. Про це йде мова у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW) .

Метою заходу було залучення ширшої міжнародної спільноти до припинення війни та досягнення справедливого миру, основою якого є Статут ООН та міжнародне право. Однак заяви Путіна частково переорієнтували увагу на абсурдні вимоги РФ.

Експерти наголошують, що, оприлюднивши свої оманливі заяви про "мирні" переговори, глава Кремля намагався відволікти увагу від завдання побудови міжнародного консенсусу та припинення війни. Умовами для початку "мирних" переговорів російський лідер назвав визнання незаконної анексії Росією окупованих територій, згоду України на демілітаризацію та відмову від вступу до будь-яких блоків зовнішньої безпеки.

При цьому в ISW додали, що заяви Путіна про його відкритість до будь-яких "переговорів", не заснованих на тому, що фактично є беззастережною капітуляцією України, насправді вводять в оману. Тому нещодавні заяви лідера Кремля про його "готовність до переговорів" переорієнтували міжнародний дискурс, аби наголосити, що Путін не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН.

Частина високопосадових осіб на Заході визнали, що Москва намагалася спробувала зірвати мету саміту, зосередивши свої розмови на відсутності представника РФ. При цьому віцепрезидентка США Камала Гарріс назвала "мирну" пропозицію Путіна від 14 червня не закликом до переговорів, а закликом "до капітуляції України". У свою чергу глава уряду Нідерландів Марк Рютте вважає, що Росію потрібно залучити до мирного процесу "на якомусь етапі", однак визнав, що Путін не зацікавлений у переговорах "на даний момент".

14 червня у МЗС України заяви російського лідера Володимира Путіна про переговори назвали маніпуляцією, покликаною ввести в оману світову спільноту.

Крім того, 14 червня глава Кремля відзначився ще однією гучною заявою, згідно з якою світ нібито підійшов надто близько "до точки неповернення" та звинуватив у цьому країни Заходу.