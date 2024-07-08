"Следующая остановка — Вашингтон": Орбан из Китая летит в США

Венгерский премьер Виктор Орбан анонсировал новый визит. В Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится 75-й саммит НАТО.

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В понедельник, 8 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Китай отправился в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram.

"Следующая остановка — Вашингтон", — написал Орбан.

Венгерский премьер опубликовал видео из аэропорта Пекина, на котором видно взлет самолета.

Самолет Орбана отправился в Вашингтон Фото: Скриншот

В Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится 75-й саммит НАТО.

Визиты Орбана

Напомним, 8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал с визитом в Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Орбан отметил, что Китай является "ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне".

Венгерская газета Telex сообщила, что Орбан назвал венгров "миролюбивым народом", который стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны".

2 июля венгерский премьер был в Киеве. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан озвучил свою позицию относительно переговоров с Россией. Он считает, что Украина сначала должна прекратить стрелять, а тогда наступит мир. По его мнению, украинская Формула мира будет реализовываться слишком долго, поэтому нужно ускориться.

5 июля Орбан в Москве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава правительства Венгрии заявил, что его "мирная миссия продолжается", а Москву назвал "второй остановкой".