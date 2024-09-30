Орбан хоче організувати мирний саміт між Україною та Росією, — ЗМІ

За словами прем'єра Угорщини, його інтенсивні переговори з Китаєм і Бразилією стали новим кроком на шляху до того, що він вважає миром з РФ. Водночас спроби переконати президента України Володимира Зеленського в тому, що у нього залишається мало часу, провалилися.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче організувати "мирний саміт" між Україною та Росією. Про це пише видання Euronews.

У матеріалі йдеться, що Орбан під час Генеральної Асамблеї ООН спілкувався з представниками Китаю та Бразилії. Він закликав їх долучитися до нього в організації "мирного саміту".

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Крім того, як повідомляється, Орбан також міг спілкуватися з лідерами Франції та Швейцарії.

Орбан вважає, що його інтенсивні переговори з Китаєм і Бразилією стали новим кроком на шляху до того, що він вважає миром з РФ. Водночас спроби переконати президента України Володимира Зеленського в тому, що в нього залишається мало часу, провалилися.

Видання пише, що в червні Орбан вирушив у мирне турне Києвом, Москвою та Пекіном, що викликало роздратування його європейських колег. Лідери ЄС були незадоволені перспективою опинитися в одній кімнаті з президентом Росії Володимиром Путіним і почати переговори про Україну на умовах Кремля.

Журналісти нагадали, що Київ відкидає будь-яку можливість обговорення миру з Кремлем, що не включає повне виведення російських військ з усіх українських територій. Ба більше, Україна не зацікавлена в тому, щоб вислуховувати найближчим часом вимоги Путіна.

Нагадаємо, помічник Орбана заявив, що Угорщина не чинила б збройного опору, якби на неї напали. Так, Балаж Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський втягнув свою країну в повномасштабний конфлікт. Лідер угорської опозиції закликав помічника Орбана піти у відставку.

Також нагадаємо, що Орбан пояснив, чому Україна не стане членом ЄС і НАТО. Угорський лідер визнав, що Україна є сильною державою, яка "демонструє успішний, безпрецедентний опір". Водночас він вважає, що у європейців не вистачить грошей на вступ України до ЄС і Північноатлантичного альянсу.