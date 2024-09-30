Орбан хочет организовать мирный саммит между Украиной и Россией, — СМИ

По словам премьера Венгрии, его интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией стали новым шагом на пути к тому, что он считает миром с РФ. При этом попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него остается мало времени, провалились.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет организовать "мирный саммит" между Украиной и Россией. Об этом пишет издание Euronews. Общался с представителями Китая и

В материале говорится, что Орбан во время Генеральной Ассамблеи ООН общался с представителями Китая и Бразилии. Он призвал их присоединиться к нему в организации "мирного саммита".

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Кроме того, как сообщается, Орбан также мог общаться с лидерами Франции и Швейцарии.

Орбан считает, что его интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией стали новым шагом на пути к тому, что он считает миром с РФ. При этом попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что у него остается мало времени, провалились.

Издание пишет, что в июне Орбан отправился в мирное турне по Киеву, Москве и Пекину, что вызвало раздражение его европейских коллег. Лидеры ЕС были недовольны перспективой оказаться в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным и начать переговоры об Украине на условиях Кремля.

Журналисты напомнили, что Киев отвергает любую возможность обсуждения мира с Кремлем, не включающего полный вывод российских войск со всех украинских территорий. Более того, Украина не заинтересована в том, чтобы выслушивать в ближайшее время требования Путина.

Напомним, помощник Орбана заявил, что Венгрия не оказала бы вооруженного сопротивления, если бы на нее напали. Так, Балаж Орбан считает, что президент Владимир Зеленский втянул свою страну в полномасштабный конфликт. Лидер венгерской оппозиции призвал помощника Орбана уйти в отставку.

Также напомним, что Орбан объяснил, почему Украина не станет членом ЕС и НАТО. Венгерский лидер признал, что Украина является сильным государством, которое "демонстрирует успешное, беспрецедентное сопротивление". В то же время он считает, что у европейцев не хватит денег на вступление Украины в ЕС и Североатлантический альянс.