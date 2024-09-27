"Безответственно": Венгрия не оказала бы вооруженного сопротивления, если бы на нее напали, — помощник Орбана

Балаж Орбан считает, что президент Владимир Зеленский втянул свою страну в полномасштабный конфликт. Лидер венгерской оппозиции призвал помощника Орбана уйти в отставку.

Related video

Старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Балаж Орбан, вызвал волну критики после своих заявлений, в которых назвал решение Украины защищаться от российского вторжения "безответственным". Он также намекнул, что Венгрия не стала бы брать в руки оружие в такой ситуации. Об этом пишет Bloomberg.

В подкасте, который транслировал правый еженедельник Mandiner, Балаш Орбан отметил, что Венгрия посоветовала бы президенту Украины Владимиру Зеленскому не оказывать вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы уменьшить количество жертв.

"Мы, вероятно, не сделали бы того, что президент Зеленский сделал два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он втянул свою страну в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территорий было потеряно", — заявил Орбан.

Журналисты отмечают, что Балаж Орбан, который помогает главе венгерского правительства разрабатывать внешнюю политику страны, зашел слишком далеко, пытаясь продемонстрировать лояльность к Кремлю

Лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал политического директора правительства уйти в отставку, заявив, что его комментарии "нарушают основы конституции и независимости Венгрии".

Офис премьер-министра страны пока не ответил на запросы Bloomberg относительно того, разделяет ли Виктор Орбан взгляды своего советника.

Напомним, 27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является сильным государством, которое"демонстрирует успешное, беспрецедентное сопротивление". В то же время он считает, что у европейцев не хватит денег на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Летом венгерский лидер объездил ряд стран. Свои визиты в Украину, Россию, Китай, США он назвал "миротворческой миссией". 7 сентября Виктор Орбан заявил, что в сентябре его "миротворческая миссия" будет выглядеть "эффектно".