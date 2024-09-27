"Безвідповідально": Угорщина не чинила б збройного спротиву, якщо б на неї напали, — помічник Орбана

Балаж Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський втягнув свою країну у повномасштабний конфлікт. Лідер угорської опозиції закликав помічника Орбана піти у відставку.

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Старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Балаж Орбан, викликав хвилю критики після своїх заяв, в яких назвав рішення України захищатися від російського вторгнення "безвідповідальним". Він також натякнув, що Угорщина не стала б брати до рук зброю у такій ситуації. Про це пише Bloomberg.

У подкасті, який транслював правий тижневик Mandiner, Балаш Орбан зазначив, що Угорщина порадила б президенту України Володимиру Зеленському не чинити збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв.

"Ми, ймовірно, не зробили б того, що президент Зеленський зробив два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Він втягнув свою країну в оборонну війну і ми бачимо, скільки людей загинули і скільки територій було втрачено", — заявив Орбан.

Журналісти зазначають, що Балаж Орбан, який допомагає очільнику угорського уряду розробляти зовнішню політику країни, зайшов надто далеко, намагаючись продемонструвати лояльність до Кремля.

Лідер опозиції Петер Мадяр закликав політичного директора уряду піти у відставку, заявивши, що його коментарі "порушують основи конституції та незалежності Угорщини".

Офіс прем'єр-міністра країни поки що не відповів на запити Bloomberg щодо того, чи поділяє Віктор Орбан погляди свого радника.

Нагадаємо, 27 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є сильною державою, яка "демонструє успішний, безпрецедентний опір". Водночас він вважає, що у європейців забракне грошей на вступ України до ЄС і НАТО.

Влітку угорський лідер об’їздив низку країн. Свої візити до України, Росії, Китаю, США він назвав "миротворчою місією". 7 вересня Віктор Орбан заявив, що у вересні його "миротворча місія" матиме "ефектний" вигляд.