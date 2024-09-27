"Мы выросли из нее": Орбан раскритиковал своего советника за слова о революции 1956 года

Глава венгерского правительства раскритиковал своего политического советника о событиях в Венгрии 1956 года. Сам Балаж Орбан заявил, что его слова "неправильно истолковали".

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Премьер-министр Венгрии Виктор Обран раскритиковал скандальное заявление своего советника Балажа Орбана, который ранее сказал, что страна выиграла бы, если бы не оказала вооруженного сопротивления во время советского вторжения 1956 года. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на национальном радио, Орбан сказал, что важно говорить "очень осторожно и четко" по чувствительным вопросам.

"Недавно мой политический директор [Балаж Орбан — ред.] сделал неоднозначное заявление, которое является ошибкой, ведь наше [венгерское] сообщество базируется на принципах революции 1956 года, и выросло из нее", — сказал Орбан и добавил, что Венгрия, как и в прошлом, "всегда будет защищаться".

После громкой критики в свой адрес из-за скандальных высказываний относительно событий 1956 года", Балаж Орбан записал видео обращение на своей странице в Facebook.

Советник премьер-министра Венгрии заявил, что его слова "намеренно неправильно истолковали", и добавил, что "герои [Венгерской революции] 1956 года являются национальными героями, и память о них является святой".

Скандальное заявление советника Виктора Орбана

Советник венгерского премьер-министра и политический директор правительства Балаж Орбан заявил, что решение Украины отбиваться от российского вторжения является "безответственным" и намекнул, что Венгрия не стала бы брать в руки оружие в такой ситуации.

Из-за этого заявления в адрес Обрана прозвучала критика из-за того, что тот "зашел слишком далеко, пытаясь продемонстрировать лояльность к Кремлю". Оппозиционный политик Петер Мадьяр призвал советника Виктора Орбана уйти в отставку, потому что его комментарии "нарушают основы конституции и независимости Венгрии".

Напомним, что 27 июля глава правительства Венгрии Орбан заявил, что Украина является сильным государством, которое"демонстрирует успешное, беспрецедентное сопротивление". Однако венгерский политик считает, что у Европы не хватит денег на вступление Украины в ЕС и НАТО.