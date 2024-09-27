"Ми виросли з неї": Орбан розкритикував свого радника за слова щодо революції 1956 року

Глава угорського уряду розкритикував свого політичного радника про події в Угорщині 1956 року. Сам Балаж Орбан заявив, що його "неправильно протлумачили".

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обран розкритикував скандальну заяву свого радника Балажа Орбана, який раніше сказав, що країна виграла б, якби не чинила збройного опору під час радянського вторгнення 1956 року. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на національному радіо, Орбан сказав, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" щодо чутливих питань.

"Недавно мій політичний директор [Балаж Орбан — ред.] зробив неоднозначну заяву, яка є помилкою, адже наша [угорська] спільнота базується на засадах революції 1956 року, і виросла з неї", – сказав Орбан і додав, що Угорщина, як і минулому, "завжди захищатиметься".

Після гучної критики на свою адресу через скандальні висловлювання щодо подій 1956 року, Балаж Орбан записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.

Радник прем’єр-міністра Угорщини заявив, що його слова "навмисно неправильно протлумачили", і додав, що "герої [Угорської революції] 1956 року є національними героями, і пам'ять про них є святою".

Скандальна заява радника Віктора Орбана

Радник угорського прем’єр-міністра та політичний директор уряд Балаж Орбан заявив, що рішення України відбиватися від російського вторгнення є "безвідповідальним" і натякнув, що Угорщина не стала б брати до рук зброю у такій ситуації.

Через цю заяву на адресу Обрана пролунала критика через те, що той "зайшов надто далеко, намагаючись продемонструвати лояльність до Кремля". Опозиційний політик Петер Мадяр закликав радника Віктора Орбана піти у відставку, бо його коментарі "порушують основи конституції та незалежності Угорщини".

Нагадаємо, що 27 липня глава уряду Угорщини Орбан заявив, що Україна є сильною державою, яка "демонструє успішний, безпрецедентний опір". Однак угорський політик вважає, що у Європи забракне грошей на вступ України до ЄС і НАТО.