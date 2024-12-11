Макрон в Польше: появятся ли европейские войска в Украине

После недавней встречи в Париже с Зеленским и Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон собрался в соседнюю Польшу. Какое значение может иметь этот визит в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит визит в Польшу, сообщает Gazeta Wyborcza. По информации издания, сразу из двух дипломатических источников, французский лидер приедет в Варшаву в четверг, 12 декабря, "чтобы рассказать о переговорах с Зеленским и Трампом в Париже". В свою очередь агентство PAP подтвердило информацию о визите Макрона в "правительственных и президентских источниках", добавив, что у него запланированы встречи с тамошним премьером Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой.

Напомним, встреча Зеленского, Трампа и Макрона состоялась в минувшую субботу, 7 декабря, и длилась около сорока минут. Украинский лидер после этого разговора подчеркнул, что настаивает на "действенных гарантиях" мира, а Трамп взамен заметил, что только формирует концепцию реализации своего замысла о скором прекращении российско-украинской войны. Несколько позже Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть предложение Макрона, которое он озвучивал еще весной 2024 года по размещению иностранных войск на территории Украины до вступления Киева в Альянс. Глава государства акцентировал, что этот кейс также обсуждался во время недавней встречи с Макроном и Трампом.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, то кто тогда нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО", — подчеркнул президент.

Какую роль стремится сыграть Макрон в российско-украинской войне

Попутно напомнив о том, что в Офисе президента накануне заявили, мол, Украина уже в декабре организует встречу с ключевыми союзниками, "которые совместно с США могут значительно укрепить ее позиции как на поле боя, так и на дипломатической арене", политолог и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатировал: "Очевидно, что под союзниками здесь подразумеваются Франция, Германия, Великобритания и Польша, которые вместе с Украиной будут нарабатывать общее европейское видение завершения войны. Весьма показательно, что на Банковой это заявление озвучили как раз во время визита в Киев господина Мерца, который на данный момент является основным кандидатом на пост канцлера Германии после выборов в феврале 2025-го. Думаю, что Макрон в этой истории будет играть далеко не последнюю роль, тем более, что из всех этих государств именно Франция имеет наиболее основательный потенциал для того, чтобы принять участие, например, в размещении своих войск в Украине".

В данном контексте эксперт отмечает следующее: "Интересно, что российская пропаганда недавно показала карты, где отмечается, что под видом присоединения Украины к НАТО состоится ее оккупация как раз со стороны Польши, Франции, Британии, Германии и еще, кажется, Румынии. Не исключено, что они таким вот искаженным образом просто готовят своих граждан к каким-то новым договоренностям Киева в недалеком будущем. Поэтому, здесь вариант может быть следующим: при условии прекращения в том или ином виде огня, чего будет добиваться Трамп, ряд государств согласятся на ввод своих военных контингентов на территорию Украины, что должно быть определенной гарантией того, что боевые действия не возобновятся в будущем".

Войска НАТО в Украине могли бы стать гарантией того, что боевые действия не возобновятся Фото: NATO

Подчеркнув, что такой сценарий вполне соответствует ранее озвученным Макроном идеям, политолог констатировал, что их — то есть идеи — "зарезала" администрация Байдена. "Сейчас же сложились другие геополитические реалии, Байден уходит из Белого дома и все поняли, что угроза широкомасштабной войны РФ против Альянса с использованием ядерного оружия была, мягко говоря, преувеличена, поэтому вариант с размещением европейских войск в Украине действительно может обсуждаться всерьез. А вот будет ли это воплощено в жизнь — вопрос, поскольку существует очень много подводных камней", — отмечает Петр Олещук.

В ответ на уточняющий вопрос о том, в чем кроются эти самые подводные камни эксперт резюмировал: "Самый большой камень — слишком большая территория Украины в целом и линии фронта, в частности. Мне сложно себе представить, какие военные контингенты нужны для того, чтобы разместить их в более-менее постоянно действующем миротворческом или каком-то другом статусе. Очевидно, что это достаточно длительная операция, которая потребует времени и разноплановых ресурсов. Можно предположить, что ресурсов указанных государств для этого не хватит и необходимо будет привлекать и другие".

По мнению Петра Олещука, если бы идея Макрона с европейскими войсками в Украине была бы воплощена в жизнь, это однозначно стало бы сдерживающим фактором для РФ, "хотя перед этим из болот будет звучать очень и очень много угроз с ядерным душком". "Кричать и угрожать россияне будут непременно, ведь это их традиционная гопническая манера, но слушать, и, тем более, бояться их не следует", — подытожил политолог.

Что Макрон планирует привезти Дуде и Туску в качестве предложения

В свою очередь эксперт Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом акцентирует: "После отставки правительства Франции у Макрона есть проблемы внутриполитического характера и поэтому он, заметно активизируясь на внешней арене, пытается всячески подчеркнуть вес, который официальный Париж набирает в международных отношениях. И то, что Макрон, как говорится, на ровном месте организовал разговор Зеленского с Трампом во время открытия Нотр-Дам-де-Пари является, прежде всего, демонстрацией желания Франции играть едва ли не ведущую роль в решении вопроса войны России против Украины. Макрону сейчас кровь из носу нужны какие-то весомые внешнеполитические успехи и, судя по всему, он стремится придать второе дыхание своей же идее с отправкой французских войск в Украину, которую тогда категорически не поддержала администрация Байдена. Мне кажется, что именно США просили ранее Макрона не продвигать эту идею. Впрочем, сейчас политическая погода в Америке кардинально изменилась".

Зеленский, Трамп и Макрон встретились во время открытия Нотр-Дам-де-Пари Фото: Сайт Президента Украины

Подчеркнув, что Трамп сейчас посылает четкие сигналы того, что в случае отправки евро войск в Украину, США не будут выступать против этого, эксперт добавил: "И вот именно эту сентенцию по изменению подходов Соединенных Штатов, как мне кажется, Макрон и везет в Польшу. Мое осторожное предсказание по визиту французского президента в Варшаву заключается в следующем. Действующий хозяин Елисейского дворца приедет и скажет своим польским коллегам: "Знаете, ситуация меняется, США отходят и с одной стороны, гипотетически поддержка Украины может снизиться, но с другой — не будет никаких ограничений для европейских стран относительно их действий в этой войне. Мы здесь можем во многом выиграть. Полякам, одним словом, будет над чем серьезно подумать".

Отсутствие каких-либо ограничений со стороны США для европейцев, предполагает Иван Ус, может касаться не только присутствия их войск в Украине, но и предусматривать "добро" на сбивание российских ракет и дронов, которые будут находиться рядом с их воздушным пространством.

Отдельное внимание эксперт обращает на то, что визит Макрона в Варшаву будет происходить на фоне сирийских событий, что с одной стороны, предоставляет шанс отомстить РФ за то, что Францию в свое время "выбросили из Нигера", а с другой — открывает возможности занять более жесткую позицию по Украине, "чего всегда хотел весьма амбициозный французский лидер".

Иван Ус прогнозирует, что с началом 2025 года, а особенно после 20 января, то есть после инаугурации Трампа, "лед тронется и активность стран Европы станет существенно заметнее". При этом, отмечает эксперт, это отнюдь не означает, что США не будут помогать Киеву.