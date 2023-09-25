"Исторический момент": Франция решила вывести войска и посла из Нигера, — Макрон

Сразу после свержения президента в Нигере, хунта выдвинула ультиматум Франции с выводом войск. Сначала Макрон отказывался это делать, но теперь 1500-тысячный контингент выведут до конца года.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна прекращает свое военное присутствие в Нигере и выведет посла из африканского государства. Об этом сообщает France 24.

Французский контингент будет выведен до конца года. Причиной стал военный переворот. Хунта сразу после свержения демократического режима требовала вывода французских войск из страны, также население страны протестовало возле территории базы. Нигер был одной из тех стран, где Париж официально имел право на размещение своих военных после выхода из Мали и Буркина-Фасо. Сейчас продолжаются переговоры с хунтой для обеспечения мирного вывода войск. Макрон заявил, что военное сотрудничество с Нигером завершено.

"В это воскресенье мы празднуем новый шаг к суверенитету Нигера. Это исторический момент, который говорит о решимости и воле народа Нигера", — передает Al Jazeera заявление хунты Нигера.

Известно, что на территории Нигера находилось около 1500 военнослужащих, которые принимали участие в операции Barkhane. Ее целью было уничтожение террористов. Кроме войска Макрон заявил, что посол Франции в Нигере тоже покинет страну. Как отмечают журналисты, посла не выпускали за территорию посольства, поэтому он выживал только за счет пищевых пайков, которые были в посольстве.

Напомним, Фокус разбирался, как Китай и Россия забирают Африку у слабой Франции.

1 сентября стало известно, что свергнутый президент Нигера вместе с семьей заразились малярией .