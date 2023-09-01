"У них нет света": свергнутый президент Нигера вместе с женой и сыном заразились малярией

По информации бывшего главы МИД Нигера Асуми Масуду, Мохамед Базум, невзирая на все проблемы после военного переворота, пребывает в хорошем настроении.

Related video

Экс-глава Министерства иностранных дел Нигера Асуми Масуду в интервью газете El Pais сообщил о том, что отстраненный от власти военными президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под арестом в собственной резиденции.

"У них нет электричества. Холодильника для хранения продуктов нет, и довольно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много комаров, и у них (у семьи Базума — ред.) проблемы со сном. Все они заразились малярией. Условия его (Базума — ред.) жизни довольно суровые", — сказал Масуду.

При этом он отметил, что свергнутый президент Мохамед Базум пребывает в "хорошем настроении, он сопротивляется и борется". Экс-глава МИД не сообщил, получил ли Базум и члены его семьи надлежащую медицинскую помощь.

Агентство Bloomberg также информировало, что Базум находится в резиденции, где уже продолжительное время нет электричества и водоснабжения. По его данным, мятежники "лишают Базума еды, воды и электричества".

По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.

Напомним, 20 августа сообщалось, что в Нигере главарь мятежников обещает передать власть через три года. Лидер переворота в Нигере генерал Абдурахаман Чиани после встречи с посредниками от западноафриканского регионального блока ЭКОВАС в столице Ниамея 20 августа пообещал вернуть западноафриканскую нацию к гражданскому правлению.

Ранее, 26 июля Фокус писал, что военные из президентской гвардии Нигера ограничили доступ к резиденции президента Мохамеда Базума.