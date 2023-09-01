"У них немає світла": повалений президент Нігеру разом із дружиною та сином заразилися малярією

За інформацією колишнього глави МЗС Нігеру Асумі Масуду, Мохамед Базум, попри всі проблеми після військового перевороту, перебуває в гарному настрої.

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Ексглава Міністерства закордонних справ Нігеру Асумі Масуду в інтерв'ю газеті El Pais повідомив про те, що усунутий від влади військовими президент Нігеру Мохамед Базум разом із дружиною та сином заразилися малярією під час перебування під арештом у власній резиденції.

"У них немає електрики. Холодильника для зберігання продуктів немає, і досить спекотно. У Нігері зараз понад 40 градусів. Дуже багато комарів, і в них (у сім'ї Базума — ред.) проблеми зі сном. Усі вони заразилися малярією. Умови його (Базума — ред.) життя досить суворі", — сказав Масуду.

Водночас він зазначив, що повалений президент Мохамед Базум перебуває в "гарному настрої, він чинить опір і бореться". Ексглава МЗС не повідомив, чи отримав Базум і члени його сім'ї належну медичну допомогу.

Агентство Bloomberg також інформувало, що Базум перебуває в резиденції, де вже тривалий час немає електрики та водопостачання. За його даними, заколотники "позбавляють Базума їжі, води й електрики".

За заявами заколотників, Базум перебуває "в доброму здоров'ї", він спілкується по телефону з лідерами та представниками урядів інших країн, проте йому заборонено залишати резиденцію.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що в Нігері ватажок заколотників обіцяє передати владу через три роки. Лідер перевороту в Нігері генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками від західноафриканського регіонального блоку ЕКОВАС у столиці Ніамея 20 серпня пообіцяв повернути західноафриканську націю до цивільного правління.

Раніше, 26 липня Фокус писав, що військові з президентської гвардії Нігеру обмежили доступ до резиденції президента Мохамеда Базума.