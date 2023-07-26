Заколотники в Нігері утримують президента: армія висунула ультиматум, — ЗМІ

За даними африканських журналістів, лідер держави Мохамед Базум перебуває у своїй резиденції, яку заблокувала президентська гвардія.

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Військові з президентської гвардії Нігеру обмежили доступ до резиденції президента Мохамеда Базума. Про це 26 липня повідомляє панафриканське видання Jeune Afrique.

За даними видання, наразі президент веде переговори з заколотниками, і деякі джерела повідомляють про "зміну настроїв", тоді як інші стверджують, що це нібито державний переворот.

Джерело видання з регіональної військової сфери повідомляє, що глава держави перебуває у своїй резиденції в Ніамеї, де його утримують заколотники. Кількість залучених осіб наразі невідома. Інсайдер, пов'язаний з адміністрацією президента, стверджує, що Мохамед Базум "живий і здоровий" і веде переговори з солдатами, які беруть участь у захопленні.

Президентську гвардію очолює Омар Чіані, який раніше працював за часів колишнього президента Нігеру Махамади Іссуфи.

Варто зазначити, що це не перший випадок погроз владі Нігеру з боку солдатів. Минулого, 1 березня 2021 року, офіцери робили спробу повалити Махамада Іссуфа за два дні до інавгурації Мохамеда Базума.

Наразі заколотники не відпускають президента Мохамеда Базума. Переговори з президентською охороною, за повідомленнями ЗМІ, зайшли в глухий кут. Армія країни не підтримала заколотників і висунула їм ультиматум. Щоправда, журналісти не повідомляють, у чому саме він виражається.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що тільки 17 із 54 країн Африканського континенту будуть представлені главами держав на саміті Росія-Африка.

Раніше, 25 липня, ЗМІ писали, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення взяти під свій контроль "імперію війни і золота", яку створила "ПВК Вагнер" у країнах Африки.