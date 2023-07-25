Путін хоче захопити "імперію війни й золота", яку створила ПВК "Вагнер" в Африці, — WSJ

За словами журналістів, Пригожин створив мережу компаній, які підтримують лідерів Сирії, а також африканських держав, керують золотими й алмазними рудниками.

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Глава Кремля Володимир Путін ухвалив рішення взяти під свій контроль "імперію війни й золота", яку створила "ПВК Вагнер" у країнах Африки. Про це пише видання The Wall Sterrt Journal.

Повідомляється, що глава "вагнероців" Євген Пригожин створив мережу компаній, які підтримують лідерів Сирії, а також африканських держав, керують золотими й алмазними рудниками. Ба більше, багато хто з них діяв як неофіційні дипломатичні представництва Росії, незважаючи на те, що Путін раніше заперечував зв'язки Москви і ПВК "Вагнер", хоча нещодавно все-таки визнав їх.

За словами журналістів, Пригожин створив складну корпоративну структуру, яка була покликана приховувати операції "вагнерівців" за межами РФ, а також розмивати зв'язки з Кремлем. Це ускладнює притягнення Росії до відповідальності.

Видання пише, що зараз, після військового заколоту Пригожина в червні, Путін намагається взяти ПВК "Вагнер" під свій контроль. Однак її широта і невідоме місцеперебування глави "вагнерівців" стануть перешкодами для Кремля.

Повідомляється, що статус ПВК "Вагнер" після заколоту Пригожина зараз залишається незрозумілим. Сотні найманців покинули Центральноафриканську Республіку, однак потім туди прибули десятки свіжих солдатів. Вони мають допомогти президенту ЦАР провести референдум, який може продовжити його термін повноважень.

Нагадаємо, що Польща створює спеціальний підрозділ для боротьби з ПВК "Вагнер". Новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувалкського коридору.

Крім того, повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" продовжують отримувати зарплати. За інформацією росЗМІ, бойовикам Пригожина, які перебралися до Білорусі або готові вирушити до африканських та арабських країн, будуть і далі платити за участь у бойових діях.