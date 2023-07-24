Після погроз Лукашенка: Польща створює спеціальний підрозділ для боротьби з ПВК "Вагнер"

Новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувальського коридору.

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Польща формує спеціальний саперний підрозділ, щоб протидіяти загрозі з боку ПВК "Вагнер". Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter.

Новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувальського коридору у відповідь на заяву білоруського політика Олександра Лукашенка про те, що російські найманці можуть перебратися на територію Варшави.

"Саперний батальйон незабаром буде створено в Августові", місті, розташованому недалеко від кордону Польщі, Білорусі, Литви та російського ексклава Калінінграда, таку заяву, в неділю, 23 липня, зробив глава Міноборони країни Маріуш Блащак.

"Ми дбаємо про безпеку східного флангу!" — зазначив міністр.

За словами міністра, це ще одна військова частина, побудована з нуля, але далеко не остання

Польща, бувши країною НАТО та одним із найактивніших прихильників України, висловилася проти укладеної за посередництвом Мінська угоди, що дозволила найманцям ПВК "Вагнера" та їхньому керівнику Євгену Пригожину перебратися до Білорусі після невдалого заколоту і спроби походу на Москву.

Нагадаємо, що після подій у РФ Польща посилила кордон із Білоруссю — з'явилися 5000 прикордонників, 2000 військових і 500 поліціянтів. У прикордонній службі Польщі заявили, що з Білорусі на територію країни намагалися проникнути 187 осіб.

Також повідомлялося, що в Польщі відреагували на нові звинувачення з боку російського президента Володимира Путіна.