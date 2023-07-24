После угроз Лукашенко: Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер"

Новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.

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Польша формирует специальное саперное подразделение, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК "Вагнер". Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter.

Новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора в ответ на заявление белорусского политика Александра Лукашенко о том, что российские наемники могут перебраться на территорию Варшавы.

"Саперный батальон скоро будет создан в Августове", городе, расположенном недалеко от границы Польши, Беларуси, Литвы и российского эксклава Калининграда, такое заявление, в воскресенье, 23 июля, сделал глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга!" — отметил министр.

По словам министра, это еще одна воинская часть, построенная с нуля, но далеко не последняя.

Польша, будучи страной НАТО и одним из самых активных сторонников Украины, высказалась против заключенной при посредничестве Минска сделки, позволившей наемникам ЧВК "Вагнера" и их руководителю Евгению Пригожину перебраться в Беларусь после несостоявшегося мятежа и попытки похода на Москву.

Напомним, что после событий в РФ Польша усилила границу с Беларусью 5000 пограничников, 2000 военных и 500 полицейских. В пограничной службы Польши заявили, что из Беларуси на территорию страны пытались проникнуть 187 человек.

Также сообщалось, что в Польше отреагировали на новые обвинения со стороны российского президента Владимира Путина.