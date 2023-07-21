"Жалюгідний зануда з Кремля": Польща відреагувала на нові звинувачення Путіна

Напередодні президент РФ заявив, що Польща нібито має намір повернути собі довоєнні території західної України та Білорусі. Варшава звинуватила Путіна в поширенні брехні.

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21 липня уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Зарін відкинув звинувачення президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Польща має намір повернути довоєнні території в Білорусі та Україні, повідомляє Zeitonline.

"Жалюгідний зануда з Кремля знову повторює брехню про Польщу, а також намагається сфальсифікувати правду про війну проти України. Володимир Путін знову використовує історичний ревізіонізм для поширення неправдивих звинувачень на адресу Польщі", — заявив Зарін.

Про що говорив Путін на засіданні Ради безпеки РФ

У п'ятницю, 21 липня, президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що польські лідери нібито планують сформувати коаліцію і втрутитися у війну в Україні для того, щоб привласнити собі "шматок пожирніше" і повернути свої історичні території.

"Що стосується польських лідерів, то, ймовірно, вони розраховують під "натовською парасолькою" сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території — сьогоднішню Західну Україну", — сказав Путін.

Також він заявив, що Росії "добре відомо", що поляки "мріють і про білоруські землі".

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що в ПАР погодилися заарештувати Путіна, якщо він коли-небудь приїде в країну. ПАР ратифікувала Римський статут, а тому юридично зобов'язана затримати Путіна за ордером МКС і доставити в Гаагу, якщо той приїде в країну. Однак офіційна влада намагалася ухилитися від виконання зобов'язань.

Також 21 липня Путін назвав землі Польщі "подарунком Сталіна". На засіданні Радбезу президент РФ почав перераховувати країни, у яких, на його думку, Польща анексувала території.