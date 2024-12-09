"Позорное поражение": после краха режима Асада Путин станет более "бескомпромиссным" в Украине, — СМИ

Вторжение в Украину "стоило Путину Сирии", говорит российский аналитик Татьяна Становая. По ее мнению, после поражения сирийского диктатора президент РФ станет "менее гибким" в российско-украинской войне.

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Падение режима Башара Асада стало потрясением для кремлевских пропагандистов и может в перспективе повлиять на действия президента РФ Владимира Путина в российско-украинской войне, пишет The Telegraph.

Отмечается, что старший юрист Центра стратегических и международных исследований Ханна Нотте назвала вывод войск РФ из Сирии "позорным провалом".

"В последние годы Россия всегда обвиняла в ошибках и конфузах Украину и ее западных сторонников. Она может попытаться сделать то же самое с падением Асада, но риторическая гимнастика не сработает. Это не может отвлечь внимание от того, что это — поражение", — сказала Нотте.

Аналитики отмечают, что стремительное падение режима Асада может повлиять на ход войны в Украине и сделать Путина менее склонным к компромиссам. Российский аналитик Татьяна Становая говорит, что Путин был "ошеломлен" крахом сирийского диктатора и отныне будет меньше "демонстрировать гибкость" в российско-украинской войне.

"Война в Украине в определенной степени стоила ему Сирии", — заявила Становая.

По оценкам различных аналитических центров Кремль ежедневно тратил 2 миллиона фунтов стерлингов на содержание российских войск в Сирии и потерял погибшими несколько сотен российских наемников и солдат. Поскольку сейчас в приоритете у Путина война с Украиной, он, возможно, приказал не тратить ни одной ракеты или военного самолета на защиту Асада, пишут журналисты.

По словам авторов материала, пропагандисты Кремля "выглядят ошеломленными" и пытаются формировать вокруг краха режима Асада нарратив о "заговоре Запада для подрыва России". В то же время на российских пропагандистских каналах сирийских повстанцев перестали называть "террористами" и вместо этого используют определение "вооруженные формирования", что может свидетельствовать о признании Кремлем их победы и подготовке к переговорам.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, крах режима Асада может иметь серьезные последствия для стратегии Москвы на Ближнем Востоке и в Африке. В частности, отказ от военно-морской базы в Тартусе усложнит поставки российских сил в Ливию и Западную Африку, что может быть критическим для планов Путина на этом направлении, сказал почетный профессор российских студий UCL Марк Галеотти.

Также Галеотти отметил, что сейчас российская система является "гораздо менее гибкой", чем до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, и режим Путина сейчас более уязвим к подобным непредсказуемым событиям.

Напомним, 9 декабря на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Асад бежал из Сирии в РФ. Также он заявил, что Путин лично принял решение о предоставлении убежища в РФ Асаду и его семье.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 8 декабря сообщало, что побег Асада из Дамаска организовали российские спецслужбы.