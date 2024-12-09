"Ганебна поразка": після краху режиму Асада Путін стане більш "безкомпромісним" в Україні, — ЗМІ

Вторгнення до України "коштувало Путіну Сирії", каже російська аналітикиня Тетяна Станова. На її думку, після поразки сирійського диктатора президент РФ стане "менш гнучким" у російсько-українській війні.

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Падіння режиму Башара Асада стало потрясінням для кремлівських пропагандистів і може в перспективі вплинути на дії президента РФ Володимира Путіна в російсько-українській війні, пише The Telegraph.

Зазначається, що старший юрист Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ханна Нотте назвала виведення військ РФ із Сирії "ганебним провалом".

"В останні роки Росія завжди звинувачувала в помилках і збентеженнях Україну та її західних прихильників. Кремль може спробувати зробити те саме з падінням Асада, але риторична гімнастика не спрацює. Це не може відвернути увагу від того, що це — поразка", — сказала Нотте.

Аналітики зазначають, що стрімке падіння режиму Асада може вплинути на перебіг війни в Україні та зробити Путіна менш схильним до компромісів. Російська аналітикиня Тетяна Станова говорить, що Путін був "приголомшений" крахом сирійського диктатора і відтепер буде менше "демонструвати гнучкість" у російсько-українській війні.

"Війна в Україні певною мірою коштувала йому Сирії", — заявила Станова.

За оцінками різних аналітичних центрів Кремль щодня витрачав 2 мільйони фунтів стерлингів на утримання російських військ у Сирії та втратив загиблими кілька сотень російських найманців і солдатів. Через те, що зараз в пріоритеті у Путіна війна з Україною, він, можливо, наказав не витрачати жодної ракети чи військового літака на захист Асада, пишуть журналісти.

За словами авторів матеріалу, пропагандисти Кремля "здаються приголомшеними" і намагаються формувати навколо краху режиму Асада наратив про "змову Заходу для підриву Росії". Водночас на російських пропагандистських каналах сирійських повстанців перестали називати "терористами" та натомість використовують визначення "збройні формування", що може свідчити про визнання Кремлем їхньої перемоги та підготовку до перемовин.

На думку опитаних журналістами експертів, крах режиму Асада може мати серйозні наслідки для стратегії Москви на Близькому Сході та в Африці. Зокрема, відмова від військово-морської бази в Тартусі ускладнить постачання російських сил до Лівії та Західної Африки, що може бути критичним для планів Путіна на цьому напрямку, сказав почесний професор російських студій UCL Марк Галеотті.

Також Галеотті зазначив, що зараз російська система є "набагато менш гнучкою", ніж до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і режим Путіна зараз більш вразливий до таких непередбачуваних подій.

Нагадаємо, 9 грудня на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Асад втік із Сирії до РФ. Також він заявив, що Путін особисто ухвалив рішення про надання притулку у РФ Асаду та його родині.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 8 грудня повідомляло, що втечу Асада з Дамаска організували російські спецслужби.