Ядерный блеф Путина. Как Запад в очередной раз ловится на примитивный шантаж кремлевского диктатора

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И снова о российских ядерных испытаниях

Россияне снова играют в игру: "Россия готова применить ядерное оружие". Главная причина — давление на США, чтобы они не позволили нам бить дальнобойным оружием вглубь России. К сожалению, они близки к успеху.

Как и раньше, я считаю, что в среднесрочной перспективе Путин не собирается использовать ядерное оружие. Главная причина — он трус и боится за свою жизнь. Ядерное оружие снимает, пока вопрос табуирован, физическое уничтожение Путина.

Кроме того, в окружении Путина, кроме Патрушева и Ковальчука, кажется, нет никого, кто готов поддержать использование ядерного оружия, а здесь он вынужден будет принимать коллективное решение. Конечно, субъектность какого-то Бастрыкина или Кириенко сейчас очень условны. Но с точки зрения дальнейшего элитного переворота, использование ядерного оружия может создать желание проявить эту самую субъектность и ускорить транзит власти. Ядерное оружие увеличивает внутреннюю изолированность Путина. И он превратится в сумасшедшего, который является угрозой для элит. Проще говоря, после применения ядерного оружия Путин вынужден будет идти на внутренний террор и должен зачистить элиты, открыв путь для новых кадров с тем, чтобы в короткой перспективе и эти кадры пересажать. Это требует колоссальных усилий. А Путин в последнее время демонстрировал страшную лень.

Напомню всем, что полномасштабное вторжение началось из-за того, что Путин считал, что короткая победоносная война превратит его в третий полюс мира и Китай и США вынуждены будут его взять на новую Ялтинскую конференцию по разделу мира. С большой долей вероятности мы можем предсказать, что ядерное оружие приведет к изоляции РФ.

И еще раз повторю: нынешние заявления о возобновлении ядерных испытаний — это часть игры, чтобы не позволить нам бить западным оружием вглубь РФ. Поэтому, пока бояться точно нечего. Никаких ядерных ударов Путин не готовит.

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