Ядерный удар стал ближе. Как робость союзников делает Россию еще более наглой

Related video

ВЕРОЯТНОСТЬ УДАРА ЯЗ ПО УКРАИНЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

И увеличил эту вероятность фактический отказ президента Дж. Байдена предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия США вглубь недоимперии. Об этом заявил премьер Великобритании К. Стармер, отметив, что переговоры об этом проклятом разрешении будут продолжаться.

Да, ВСУ и сейчас американскими "Хаймарсами" бьют врага на его исторической территории.

Да, количество "АТАКАМСов", которые могут лететь на 300 км и которые есть в распоряжении Украины — небольшое, таким количеством ситуации на фронте все равно не переломить. А дальнобойные крылатые ракеты ДЖАСМ Штаты нам смогут предоставить только в начале нового года. Если вообще предоставят.

Да, Белый Дом готов снять ограничения на использование британских ракет "Шторм Шедоу", в которых есть составляющие американского производства, поэтому без разрешения США никак. И эти ракеты с дальности 300 км перестраиваются на дальность 500 км довольно просто.

Да, производство дронов с дальностью 500+ км в Украине растет, то есть, и без разрешения США есть чем бить по аэродромам, базам и складам врага.

Но эту войну недаром называют экзистенциальной. Она не только настолько непримирима, что должен остаться только победитель, а побежденного не стать. Она еще и большой частью проходит в духовной сфере, где огромное значение имеют нематериальные факторы.

На днях у соловьевых-скабеевых начали со страхом обсуждать, когда американские ракеты полетят по Москве. Фактически, Путин оказался в тупике и вынужден был, как крыса, бросаться в психическую атаку. Поэтому он (реальный, не двойник!) выперся на свет под телекамеры и выкатил Штатам очередной ультиматум о якобы прямом вступлении НАТО в войну.

Путин лично пригрозил НАТО Фото: УНИАН

Очередные кремлевские линии жидкого цвета надо было просто не замечать.

Но глава Белого Дома снова начал колебаться (в конце концов, чего ждать от пожилого человека, который хочет без эксцессов доработать до пенсии?). Однако в экзистенциальной войне это фатальное проявление слабости. Гопник, которому демонстрируют страх, резко наглеет.

Сейчас во всей недоимперии, в ее войсках тоже, начнется агрессивный подъем: нас боятся, поэтому нам можно все. Включая террористические атаки по международным базам США. Включая удары тактическим ядерным оружием по Украине — потому что адекватного ответа не будет. Как у Высоцкого: "Гуляй, рванина, от рубля и выше".

Продолжение абсолютно лишнего обсуждения относительно американского разрешения на использование ракет продолжится в кулуарах Генассамблеи ООН. То есть, определенные шансы недопущения победы России в духовном противостоянии остаются.

Но даже неофициальное разрешение в стиле "нас там нет" уже не поможет. Потому что слабость уже продемонстрирована. В сложившейся ситуации нужно именно открытое безоговорочное решение как подтверждение принципа, что агрессивное зло должно быть наказано самым решительным образом, иначе оно начнет расползаться по миру.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно