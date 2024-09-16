Запад уже отравлен: к чему приведет страх союзников бить по территории России

Related video

По поводу неразрешения бить американским оружием вглубь России мне вспомнилась одна история. Когда мой ребенок был маленьким, в ее классе был буллинг. Это началось где-то в 4 классе и школа закрывала на это глаза. Нет-нет, моего ребенка ни в коем случае не трогали, целая компания была вокруг одного мальчика. Но мой ребенок это видел — и это отравляло его, как, собственно, и остальной класс. Я пыталась бороться, выступала на родительских собраниях и ходила к директору — и в конце концов перевела ребенка в другую школу, хотя на него никто ни разу не посмотрел искоса. Потому что созерцание насилия сжирает тебя изнутри, если ты не можешь, не имеешь силы это прекратить. Именно поэтому буллинг считается проблемой всего класса и пострадавшими считаются все дети, принадлежащие к этому коллективу, даже если кровавая юшка из носа течет только у одного парня.

К чему это я веду. Сейчас, сегодня все понимают, что происходит — и хочу сказать, происходит не впервые. Когда после Второй мировой СССР на правах победителя оттяпал себе половину Европы и насаждал там людоедские режимы — Европа изо всех сил пыталась на это не смотреть. Когда в 1961 году, через 16 лет после окончания войны, Советы вдруг начали строить берлинскую стену просто по телам живых людей — Европа закрыла глаза. Когда советские танки были в Праге и Будапеште — Европа промолчала.

Берлинская стена — символ терпеливости Запада Фото: Getty Images

Пожалуй, это нельзя доказать, но вот это отравление бессильным созерцанием насилия отвернуло Европу от социального и повернуло в сторону развития личности. Ты не можешь ничего сделать с государством — ни со своим, ни с чужим — но ты можешь развивать свою личность, стать лучшей версией себя, растить свой внутренний сад. Постепенно восточный медведь постарел и перестал рычать, зато теории личного развития и бесконфликтного диалога вроде ненасильственной коммуникации расцвели. Общества стали слабыми, разуверились в коллективных действиях, утонули в депрессиях и самокопании. А потом мы все зашли на новый круг.

Прямо сейчас Запад и прежде всего США позволяют России совершать насилие — как они позволяли это уже 20 лет, начиная с чеченских войн и Грузии. Я не знаю, когда и чем закончится именно эта, наша война, но точно знаю, что она не пройдет, уже не проходит безнаказанно для Запада, для его общества.

Созерцание насилия, которому ты не хочешь, не можешь помешать, отравляет тебя изнутри. Отравляет и пожирает.

Я не думаю, что осознание этого нам как-то поможет. Я не злорадствую над ними. Я просто хочу сказать, что ничто не проходит безнаказанно — даже если кажется, что тебя не задело и ты ловко проскочил за чужой счет. Даже если ты действительно проскочишь — отрава уже сидит в тебе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно