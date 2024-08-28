Путин идет за нами: почему британцы считают неизбежной войну с Россией

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В октябре 2022 года глухой ночью специалисты и чиновники из Москвы пробрались в Екатерининский собор в Херсоне и эксгумировали кости знаменитого русского полководца XVIII века Григория Потемкина. Он был фаворитом императрицы Екатерины Великой и сыграл решающую роль в аннексии Крыма в 1783 году.

Никто не знает, куда они потом делись. Возможно, в Москву или Крым. Но это произошло по приказу Владимира Путина. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, что движет российским президентом, один этот поступок должен дать убедительное представление. Это история и место России в ней.

Одна из битв, которую я вел с истеблишментом национальной безопасности в период до февраля 2022 года, заключалась в том, чтобы убедить их в том, что, несмотря на отчеты разведки и "мудрых голов", Путиным не двигала ни логика, ни страсть превратить свою страну в современную, обращенную вовне силу. Его мотивировали месть, наследие и романтика.

Он и его силовики (бывшие и нынешние представители КГБ и ФСБ) не признают себЯ виновными ни в чем перед российским народом. Они считают, что стали жертвами западного заговора. Если бы не западная версия истории, можно было бы считать, что Россия в одиночку выиграла Вторую мировую войну. А "холодная война" никогда бы не началась, потому что Восточная Европа, включая Восточную Германию и Польшу, хотела бы оставаться прижатой к лону Москвы.

Странное эссе, которое Путин лично написал в июне 2021 года под названием "Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны", отчаянно искажает факты, игнорирует события и изображает Россию спасительницей мира. Он утверждает, что нацистско-советский пакт, который привел к вторжению в Польшу и ее расчленению, пошел на пользу Великобритании.

По версии Путина, пакт Молотова-Риббентропа пошел на пользу Британии Фото: Википедия

Пытаясь изменить роль России во Второй мировой войне, Путин возлагает вину непосредственно на Великобританию и Францию ​​и полностью искажает пакт Молотова-Риббентропа. Он не упоминает ни резню 20 000 поляков в Катыни, устроенную Красной Армией и тайной полицией в 1940 году, ни тот факт, что перед вторжением в Польшу Россия проводила совместные учения с Вермахтом и продавала Германии танки. Его эссе стоит прочитать хотя бы для того, чтобы составить представление об этом человеке.

Но не в нем ждите реальности. Ожидайте оправданий. Почти год спустя Путин написал еще одно эссе: "Об историческом единстве России и украинцев". Оно читается как смесь "Майн кампф" и романа Вальтера Скотта: судьба, этнический национализм и романтика в одной упаковке. Было бы слишком легко отказаться от него, но это эссе содержит все подсказки о том, что должно было произойти дальше.

Как печально, что так много "российских экспертов" в Министерстве иностранных дел, на набережной Орсе или в Фогги Боттом (правительственные кварталы в Париже и Вашингтоне. — Ред.) это пропустили. Последствия войны в Ираке сделали спецслужбы слишком осторожными, чтобы выносить суждения без того, чтобы их продукт не прошел через общепринятые матрицы и старших руководителей. Часто офицер разведки среднего звена, который жил в контакте с врагом в течение 20 лет, остается настолько на заднем плане, что министры не получают суждений, которые им действительно нужны.

Но задача политиков также состоит в том, чтобы понимать людей и их мотивы. Политики, которые не умеют этого, становятся паршивыми политиками. Лидеры, которые не могут "чувствовать" тенденции в международных отношениях, не должны быть лидерами.

Когда я поехал в Москву всего за 10 дней до вторжения, чтобы встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, я отправился не читать сценарий, а читать своих противников. Я поехал посмотреть, насколько глубока ложь, насколько велико эго, мотивирующее их и поведение подчиненных вокруг них.

Я помню, как, уходя, сказал генералу Герасимову о своем удивлении тем, как его военная доктрина "поменяла массу на готовность и мобилизацию". В этот момент другой генерал наклонился и добавил: "И безжалостное запугивание". Маска соскользнула. Самым показательным был комментарий генерала Герасимова позже, в коридоре: "Никогда больше мы не будем унижены. Раньше мы были четвертой армией в мире, теперь мы первая или вторая. Это мы и американцы".

Эти люди во главе России считают, что переписывают историю, исправляя унижение, которое они испытали в конце "холодной войны" и сводя счеты на протяжении сотен лет. В то время как Россия делает очень хорошую работу, в очередной раз унижая себя своими действиями, мы должны понимать, что в путинской версии истории именно Великобритания, а не США, является причиной неудач России.

В извращенном мировоззрении Путина мы стояли за Крымской войной и поражением царей, мы стояли за возвышением Гитлера, мы стояли за контрреволюцией, а наш шпионаж стоял за распадом Советского Союза. Британия находится под прицелом Путина. Один из самых высокопоставленных российских силовиков недавно произнес: "Мы знаем, что за вторжением в Курскую область стоит Великобритания". Но мы-то не стояли!

Не сомневайтесь, Путин придет за нами. Мы должны быть готовы к неизбежному.

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