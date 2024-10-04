Израильский способ победить в Украине: чему учит опыт войны по рецепту Нетаньяху

Related video

Независимо от того, согласны вы или нет с методами израильского премьер-министра (я не согласен), Израиль показывает всему миру, что разговоры в ООН и вежливые просьбы не работают.

Биньямин Нетаньяху показывает, что если вы хотите довести свои планы до конца, то нет ничего лучше, чем решимость и одностороннее отстаивание национальных интересов, несмотря ни на что. Он знает, что для достижения своих целей иногда приходится рисковать международной популярностью и не прятаться в тонкостях дипломатических хитросплетений.

Нетаньяху знает, что многие люди и страны просто хотят, чтобы нынешний кризис закончился. Будучи министром обороны, я всегда поражался тому, как много людей спрашивали меня: "Когда же все это закончится?" — как будто эти конфликты мешали им смотреть их любимую мыльную оперу.

Я не люблю Нетаньяху по многим причинам, но дипломатическая тусовка, кажется, забывает, что в своем представлении он борется за каждого погибшего посетителя концерта, каждого заложника и каждую часть еврейской общины. Сам он однажды был ранен в Ливане, освобождая заложников, а его брат погиб во время рейда на Энтеббе в 1976 году.

Израильский премьер-министр знает: международное сообщество будет так долго ждать, чтобы что-то предпринять, что он должен просто взяться за дело. Ведь если он этого не сделает, никто другой не поможет защитить Израиль.

Наш дорогой МИД недоумевает, почему он не прислушался к нашим и другим призывам к сдержанности. Господи, благослови их. Они действительно ничего не понимают. Они настолько зациклились на председательстве в подкомитетах ООН, что не могут распознать реальный мир, когда видят его.

Одна из важнейших частей военного плана — "сохранение цели". Придерживайтесь ее. Ведите ее. Знайте ее.

Именно поэтому я уже говорил на этих страницах, что мягкая сила Британии всегда должна быть подкреплена жесткой силой. Готовой, развернутой и смертоносной.

К сожалению, среди всех историй о коллекции костюмов нового премьера и Бейруте многие пропустили усилия украинского президента в США, направленные на то, чтобы заставить Запад проявить силу по отношению к России.

Зеленский был недопонят в вашингтонских коридорах Фото: Пресс-служба ОП

Владимир Зеленский приехал в Белый дом с планом. Я не уверен, что он ушел с чем-то, кроме более теплых слов.

Все мы на Западе делали сильные и смелые заявления в отношении России. Но на самом деле мы не достигли своей цели, и западная политика постепенной помощи Украине не работает.

Путин не думает, что мы имеем в виду то, что говорим, потому что видит, как мы колеблемся, прячемся в "толпе" и раздумываем, пока он отправляет в мясорубку все больше своих людей.

У Путина есть два козыря. Первый — он будет посылать волну за волной российских граждан на смерть, зная, что застрахован от восстания внутри страны.

Второе — он не верит, что мы действительно искренни, когда говорим: "Он должен потерпеть поражение, а Украина должна победить".

Возможно, он знает о чиновниках Министерства иностранных дел и кабинета министров, которые лоббируют позицию: "Британия не должна опережать события".

Кремлевский деспот считает, что по всей Европе канцелярии, чиновники и политики скоро будут спрашивать: "Когда же все это закончится? Как быстро мы сможем вернуться в мир, где мы можем тратить налоги на медицинские услуги, пособия и общественный транспорт?"

Возможно, он прав. Но я верю, что есть способ доказать неправоту Путина.

Да, это требует лидерства и непопулярных решений, и да, это также требует риска. Но тогда Украина может победить, а Путин может и должен потерпеть поражение.

Этот маленький мерзкий диктатор, использующий убийства, вторжения и угрозы, просто не может победить — ради всего нашего будущего.

И президент Зеленский, и Запад должны сыграть свою роль. Она начинается с того, что Украина полностью мобилизует свои силы — как это было в 1939 и 1941 годах.

Запад может обучить их. Британия могла бы обучить 100 000 человек, если бы захотела.

Представьте себе, что может сделать вся Европа. Мы можем обучать их здесь, но мы также можем обучать их в Украине.

Мы должны послать войска для помощи в обучении и обслуживании украинской армии. Не воевать, а дать возможность тыловым эшелонам помогать обслуживать технику, которую мы все отправили. Войска могли бы оказывать медицинскую помощь раненым.

А Британия должна использовать свое часто демонстрируемое "лидерство", чтобы добиться соглашения о членстве Украины в НАТО. В Европе найдется немало тех, кто присоединится к нам. Некоторые уже присоединились.

Смысл того, что мы говорим, имеет значение. Это важно для Путина, ХАМАСа, Ирана и "Хезболлы". И главное — это важно для Китая.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно