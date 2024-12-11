Макрон у Польщі: чи з'являться європейські війська в Україні

Після нещодавньої зустрічі у Парижі із Зеленським і Трампом президент Франції Емманюель Макрон зібрався до сусідньої Польщі. Яке значення може мати цей візит у контексті російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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Президент Франції Емманюель Макрон готує візит до Польщі, повідомляє Gazeta Wyborcza. За інформацією видання, одразу з двох дипломатичних джерел, французький лідер приїде до Варшави в четвер, 12 грудня, "щоб розповісти про переговори із Зеленським і Трампом у Парижі". Зі свого боку агентство PAP підтвердило інформацію про візит Макрона в "урядових і президентських джерелах", додавши, що у нього заплановані зустрічі з тамтешнім прем’єром Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбулася минулої суботи, 7 грудня, і тривала близько сорока хвилин. Український лідер після цієї розмови наголосив, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру, а Трамп натомість зауважив, що лише формує концепцію реалізації свого задуму про швидке припинення російсько-української війни. Дещо згодом Зеленський зазначив, що Україна готова розглянути пропозицію Макрона, яку він озвучував ще навесні 2024 року, щодо розміщення іноземних військ на території України до вступу Києва в Альянс. Глава держави акцентував, що цей кейс також обговорювався під час нещодавньої зустрічі з Макроном і Трампом.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, то хто тоді нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО", — наголосив президент.

Яку роль прагне зіграти Макрон у російсько-українській війні

Принагідно нагадавши про те, що в Офісі президента напередодні заявили, мовляв, Україна вже в грудні організовує зустріч із ключовими союзниками, "які спільно зі США можуть значно зміцнити її позиції як на полі бою, так і на дипломатичній арені", політолог та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук у розмові з Фокусом констатував: "Очевидно, що під союзниками тут маються на увазі Франція, Німеччина, Велика Британія і Польща, які разом з Україною напрацьовуватимуть спільне європейське бачення завершення війни. Вельми показово, що на Банковій цю заяву озвучили якраз під час візиту до Києва пана Мерца, який на цей час є основним кандидатом на посаду канцлера Німеччини після виборів у лютому 2025-го. Гадаю, що Макрон у цій історії відіграватиме далеко не останню роль, тим більше, що з усіх цих держав саме Франція має найбільш ґрунтовний потенціал для того, щоб узяти участь, наприклад, у розміщенні своїх військ в Україні".

У контексті цього експерт зауважує: "Цікаво, що російська пропаганда нещодавно показала мапи, де зазначається, що під виглядом приєднання України до НАТО відбудеться її окупація якраз із боку Польщі, Франції, Британії, Німеччини і ще, здається, Румунії. Не виключено, що вони таким ось викривленим чином просто готують своїх громадян до якихось нових домовленостей Києва в недалекому майбутньому. Тому, тут варіант може бути таким: за умови припинення в тому чи іншому вигляді вогню, чого домагатиметься Трамп, низка держав погодяться на введення своїх військових контингентів на територію України, і це має бути певною гарантією того, що бойові дії не відновляться в майбутньому".

Війська НАТО в Україні могли б стати гарантією того, що бойові дії не відновляться Фото: NATO

Наголосивши, що такий сценарій цілком відповідає раніше озвученим Макроном ідеям, політолог констатував, що їх — тобто ідеї — "зарізала" адміністрація Байдена. "Наразі ж склалися інші геополітичні реалії, Байден іде з Білого дому і всі зрозуміли, що загроза широкомасштабної війни РФ проти Альянсу з використанням ядерної зброї була, м’яко кажучи, перебільшена, тому варіант із розміщенням європейських військ в Україні дійсно може обговорюватися всерйоз. А ось чи буде це втілено у життя — питання, оскільки є дуже багато підводних каменів", — зазначає Петро Олещук.

У відповідь на уточнювальне запитання про те, в чому криються ці самі підводні камені експерт резюмував: "Найбільший камінь — надто велика територія України в цілому і лінії фронту, зокрема. Мені складно собі уявити, які військові контингенти потрібні, щоб розмістити їх у більш-менш постійному миротворчому чи якомусь іншому статусі. Очевидно, що це досить довготривала операція, яка потребуватиме часу і різнопланових ресурсів. Можна припустити, що ресурсів зазначених держав для цього не вистачить, тож необхідно буде залучати й інші".

На думку Петра Олещука, якби ідея Макрона з європейськими військами в Україні була б втілена у життя, це однозначно стало б стримувальним чинником для РФ, "хоча перед цим із боліт лунатиме дуже і дуже багато погроз з ядерним душком". "Кричати й погрожувати росіяни будуть неодмінно, адже це їхня традиційна гопницька манера, але слухати і тим більше боятися їх не слід", — підсумував політолог.

Що Макрон планує привезти Дуді й Туску як пропозицію

Своєю чергою експерт Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом акцентує: "Після відставки уряду Франції у Макрона є проблеми внутрішньополітичного характеру, тому він, помітно активізуючись на зовнішній арені, намагається усіляко акцентувати на тому, яку вагу офіційний Париж набирає у міжнародних відносинах. І те, що Макрон, як-то кажуть, на рівному місці організував розмову Зеленського з Трампом під час відкриття Нотр-Дам-де-Парі є, насамперед демонстрацією бажання Франції відігравати чи не провідну роль у вирішенні питання війни Росії проти України. Макрону зараз кров із носа потрібні якісь вагомі зовнішньополітичні успіхи, тож, судячи з усього, він прагне дати друге дихання своїй же ідеї з відправкою французьких військ в Україну, яку тоді категорично не підтримала адміністрація Байдена. Мені здається, що саме США просили раніше Макрона не просувати цю ідею. Втім, наразі політична погода в Америці кардинально змінилася".

Зеленський, Трамп і Макрон зустрілися під час відкриття Нотр-Дам-де-Парі Фото: Сайт Президента Украины

Наголосивши, що Трамп зараз посилає чіткі сигнали стосовно того, що у разі відправки євровійськ в Україну, США не виступатимуть проти цього, експерт додав: "І ось саме цю сентенцію щодо зміни підходів Сполучених Штатів, як мені здається, Макрон і везе до Польщі. Моє обережне передбачення щодо візиту французького президента у Варшаву полягає ось у чому. Чинний господар Єлисейського палацу приїде і скаже своїм польським колегам: "Знаєте, ситуація змінюється, США відходять і, з одного боку, гіпотетично підтримка України може знизитися, та з іншого — не буде жодних обмежень для європейських країн стосовно їхніх дій у цій війні. Ми тут можемо багато в чому виграти. Полякам, одним словом, буде над чим серйозно подумати".

Відсутність будь-яких обмежень з боку США для європейців, припускає Іван Ус, може стосуватися не лише присутності їхніх військ в Україні, а й передбачати "добро" на збиття російських ракет і дронів, які перебуватимуть поруч із їхнім повітряним простором.

Окрему увагу експерт звертає на те, що візит Макрона до Варшави відбуватиметься на тлі сирійських подій, що, з одного боку, дає шанс помститися РФ за те, що Францію свого часу "викинули з Нігеру", а з іншого — відкриває можливості зайняти жорсткішу позицію щодо України, "чого завжди хотів вельми амбітний французький лідер".

Іван Ус прогнозує, що з початком 2025 року, а особливо після 20 січня, тобто після інавгурації Трампа, "крига скресне й активність країн Європи стане суттєво помітнішою". Проте, наголошує експерт, це аж ніяк не означатиме, що США не будуть допомагати Києву.