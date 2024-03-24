Не загрожувала безпеці: Польща могла б збити російську ракету, — Міноборони

За словами польського радника міністра оборони Мечислава Бенека, якби ракета залетіла вглиб країни і загрожувала б безпеці, то її б ліквідували.

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Під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі всього на 39 секунд, перед тим як змінила курс і попрямувала в бік Львова. Польща мала можливість збити цю ракету, але не зробила цього, адже вона не становила загрози, адже не проникла досить глибоко всередину країни. Про це заявив радник міністра оборони Мечислав Бенек, передає Wiadomosci.

Так, російська ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів і зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла в глиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту в повітря підняли дві пари винищувачів F-16 — два польських і два американських винищувачі.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об'єкт. Ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об'єкт, якби він пішов глибше і загрожував безпеці країни", — сказав радник міністра оборони Польщі.

Російська ракета залетіла на територію Польщі

Під час масштабної ракетної атаки на Україну в ніч на неділю, 24 березня, одна з російських ракет потрапила на територію Польщі. Унаслідок інциденту польська авіація була піднята в повітря.

Польські військові зазначили, що об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там протягом 39 секунд.

Нагадаємо, що 24 березня російські військові знову атакували територію України, застосовуючи як безпілотні літальні апарати, так і ракети. Це була вже третя атака за останні чотири дні. Особливо постраждав Київ, де спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.