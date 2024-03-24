Вдарили по Києву та західних областях: ЗС РФ масовано атакували Україну 24 березня (фото)

Російські окупанти цілили по об'єктах критичної інфраструктури. Їм вдалося уразити об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, через що люди залишилися без світла і тепла.

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Уночі 24 березня російські окупанти запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС і 28 ударних БПЛА типу Shahed. Про це повідомило командування ЗС ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою було знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Фокус зібрав усе, що відомо наразі про масовану комбіновану атаку ЗС РФ по Україні.

Київ і область

Київ зазнав ракетної атаки росіян вдруге за недавні чотири дні. Як інформують у Київській міській військовій адміністрації, вночі 24 березня російські військові випустили по українській столиці три види ракет: Х-101/Х-555/Х-55. Їх випустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС із району Енгельса (Саратовська область, РФ). На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.

Станом на ранок 24 березня українські військові збили близько десятка випущених ЗС РФ ракет. У Деснянському районі столиці уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі падіння уламків зафіксували на території паркової зони та на територію житлової забудови. Обійшлося без жертв і постраждалих.

У Києві містяни ховаються в метро під час ракетної атаки 24 березня

У Київській області в одному з населених пунктів уламки ракет упали на територію автомийки та пошкодили лінію електропередач, яка проходить поруч. Через це понад 400 будинків залишилися без електроенергії. В іншому місці уламки впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів. Влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалих від ракетної атаки немає.

Львівська область

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі ворожі "шахеди" і ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області в місті Стрий. Виникла пожежа. На місці інциденту зараз працюють пожежники. Інформації про постраждалих не надходило.

У місті Стрий окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Почалася пожежа

Дніпропетровська область

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уночі російські війська атакували область ударними БПЛА. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень. Без тепла залишилися 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис. будинків, де загалом проживають 76 тис. осіб. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили.

У Кривому Розі люди шукали укриття під час атаки ЗС РФ на підземних станціях метротраму

А в районі Нікополя ЗС РФ вдарили по критичній інфраструктурі: уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилися понад 3 тис. абонентів у Нікополі та понад 6,4 тис. у районі.

Одеська область

Сили оборони півдня 24 березня повідомили про те, що "шахеди" вночі пошкодили припортову інфраструктуру на Дунаї в Одеській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі. За даними польського командування, об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув і пробув там протягом 39 секунд.