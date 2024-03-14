"Багато вибухає в повітрі": ЗС РФ близько 50 разів атакували Україну ракетами КНДР (фото)

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, це північнокорейське озброєння дуже низької якості та має недосконалу систему управління.

Related video

З початку повномасштабної війни російські окупанти випустили по шести регіонах України близько 50 північнокорейських ракет типу Hwasong-11. Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова.

"Ця ракета дуже низької якості. Вона відрізняється від ракет типу "Іскандер": має недосконалу систему управління, дальність польоту досягає 700 км, тоді як "Іскандер" б'є на відстань до 250 км. Зафіксовано багато випадків, коли Hwasong вибухає в повітрі", — зазначив Фільчаков.

Як уточнив керівник прокуратури, безпосередньо у Харківській області правоохоронці офіційно зафіксували один випадок застосування Російською Федерацією ракет виробництва КНДР.

"Ми отримали відповідні висновки національних і міжнародних експертів. Саме цією ракетою окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова 2 січня цього року", — додав він.

Окрім цього, за словами Фільчаков, ще два випадки застосування Росією цього виду озброєння було зафіксовано 7 лютого 2024 року по території Слобідського району. Про це свідчать залишки маркування, знайдені на уламках ракет. Наразі очікуються результати експертизи.

Що відомо про ракети Hwasong 11

KN-23, офіційна назва Hwasong-11GA — це балістична ракета виробництва Північної Кореї, яка зовні схожа на російську 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B з певними відмінностями.

Подібно ракеті "Іскандер-М" KN-23 має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти приблизно 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями

Характеристики:

максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети становить до 690 км;

бойова частина оцінюється меншою за 500 кг;

довжина — 7,5 м;

діаметр — 0,95 м;

загальна маса — 3415 кг.

Обстріл міст України ракетами КНДР

Нагадаємо, 22 лютого у Службі безпеки України повідомили, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Жертвами ворожих "прильотів" стали щонайменше 24 мирних українців, понад сто цивільних дістали тяжкі поранення.

Також Росія здійснила чергову ракетну атаку по містах України 15 лютого. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не заперечив застосування окупантами північнокорейських ракет КN-23.

Крім того, у середу зранку, 7 лютого, російські окупанти завдали ракетних ударів по території України. Зокрема ЗС РФ атакували й Харків, де дві з пʼяти випущених ворогом ракет виявилися північнокорейського виробництва.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети і хоче додати до свого арсеналу ракети з Ірану. Це стало очевидно ще в середині грудня 2023 року.