"Не виключено": РФ могла атакувати Україну 15 лютого ракетами з КНДР, — Ігнат (відео)

За словами представника Повітряних сил, противник застосував одразу кілька типів ракет під час обстрілу. До того ж атаки балістичним озброєнням стали частішими.

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Російські окупанти вранці 15 лютого атакували мирні міста України різним озброєнням, серед якого могли бути також ракети з Північної Кореї. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ідеться про ракети з КНДР KN-23, уламки яких уже знаходили раніше після обстрілів із боку російських окупантів. Під час атаки в четвер, найімовірніше, противник знову їх застосував.

"Сьогодні було застосовано кілька типів ракет. Балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет із Воронезької області. Ми повідомили про ракети, що, найімовірніше, це "Іскандер-М". А також не виключено й застосування північнокорейських ракет КN-23, уламки яких вже зафіксовані на території нашої держави", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил додав, що противник став регулярніше застосовувати проти України балістичне озброєння, а для перехоплення деяких типів ракет бійцям бракує засобів.

До слова, ракети ЗС РФ не просто так кружляли над українською територією, продовжує Юрій Ігнат, адже російські окупанти розуміють, що є потенційні місця, де озброєння може бути перехоплено та знищено. Ідеться як про ракети, так і про дрони. Відповідно противник заздалегідь прокладає маршрути.

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Нагадаємо, 15 лютого ЗС РФ атакували мирні міста Украни. Російські окупанти запустили 26 ракет різних типів, про що заявили в Повітряних силах. Повідомляється, що "калібрів" було запущено дві одиниці, й обидві були перехоплені ППО.