26 ракет, вибухи в регіонах та постраждалі цивільні: що відомо про ранковий обстріл 15 лютого

Українська протиповітряна оборона знищила 13 з 26 ракет різних типів, зокрема крилаті "Калібри" та Х-101, а також балістичну "Іскандер-М"/KN-23. Внаслідок влучань цивільні постраждали у Запоріжжі та Львові.

Related video

Вранці 15 лютого Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України за допомогою 26 ракет різних типів. Вибухи пролунали в Києві та регіоні, Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

"Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти запустили 26 ракет різних типів, а саме:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс — РФ);

шість балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область — РФ);

дві крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупованома частина Запорізької області та Курська — РФ.);

дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. — РФ).

Сили та засоби ППО знищили 13 ракет, а саме:

вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

дві крилаті ракети "Калібр";

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Вибухи в Києві та області

За повідомленням КМВА, російські військові завдали комбінованого удару. На Київ ворог спрямував ракети різного типу, вони летіли з різних напрямків. Повітряа тривога тривала понад дві години.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що в Києві обійшлося без жертв і руйнувань. Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук розповів, що в громаді пошкоджено п'ять приватних житлових будинків через атаку ЗС РФ. Мова йде про вибиті вікна та пошкоджений дах. Проте обійшлося без жертв.

Вибухи в Полтавській області

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що окупанти атакували Полтавську область. Зафіксоване влучання в складське приміщення в Миргородському районі, яке спричинило пожежу на площі ста квадратних метрів.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — сказав Філіп Пронін.

Вибухи в Запоріжжі

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що противник атакував Запоріжжя, зокрема під обстріл потрапив інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини.

"Наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях вже працюють відповідні служби", — сказав Анатолій Куртєв.

Фото: Анатолій Куртєв / Telegram Фото: Анатолій Куртєв / Telegram

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що в Запоріжжі пролунали вибухи. Попередньо відбулося влучання по обʼєкту інфраструктури міста. В результаті цього було поранено одну людину.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що противник атакував обʼєкти цивільної інфраструктури в регіоні.

"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Дякую за роботу силам ППО!" — сказав Сергій Лисак.

Вибухи у Львівській області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що внаслідок ранкової атаки постраждали дві людини — чоловік і жінка, що живуть в будинках на вулиці Науковій. Громадяни мають різані рани, їм надали допомогу на місці. Також Наукову вулицю тимчасово перекрили для руху транспорту.

Зі слів Козицького, відбулося влучання в обʼєкт інфраструктури Львова, виникла пожежа.

"У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч", — пояснив він.

За інформацією мера Львова Андрія Садового, на Львівську область летіло понад десять ракет.

"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання в об’єкт інфраструктури", — сказав Садовий.

Він наголосив, що вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках на вулиці Науковій. Крім цього, постраждала школа.

Наслідки атаки по Львову Фото: міський голова Андрій Садовий Наслідки атаки по Львову Фото: міський голова Андрій Садовий

Вибухи в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що під атаки вранці ППО збила ворожу ціль на території регіону. В результаті падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель, пожежу ліквідовано.

"На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. Дякуємо нашим оборонцям неба та усім захисникам, що виборють нашу свободу, дякуємо рятувальникам, усім, хто докладає максимум зусиль, аби Україна перемогла у цій війні", — сказала Світлана Онищук.

Вибухи в Хмельницькій області

За повідомленням Хмельницької ОВА, внаслідок атаки ЗС РФ у регіоні зафіксовані ушкодження цивільних об'єктів.

"Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 лютого російські військові запустили ракети різних типів по мирних містах України. Під час атаки на Київ противник спрямував ракети різних типів, які заходили в місто з декількох боків.