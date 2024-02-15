Комбінований удар: ЗС РФ атакували ракетами Київ з різних напрямків, — КМВА

У столиці повітряна тривога тривала понад дві години. Засоби протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі, що летіли на місто, розповіли в КМВА.

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Вранці 15 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. По Києву ворог запустив ракети різних типів, вони заходили в місто з декількох сторін. Про це повідомили в Київській міські військовій адміністрації в Telegram.

О 4:48 у столиці оголосили про початок повітряної тривоги.

"Повітряна тривога пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет. Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні КМВА.

О 5:38 у Повітряних силах ЗСУ попередили про те, що російські ракети рухаються в бік Києва.

Вже о 6:02 з'явилося повідомлення, що ракети маневрували в Київській області в бік Черкаської, Вінницької і Житомирської.

О 6:03 у КМВА зауважили, що на підступах до Києва почала працювати повітряна тривога.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Через 10 хвилин ППО працювала вже в столиці.

Натомість про відбій повітряної тривоги в столиці оголосили о 7:02.

Наслідки атаки ЗС РФ по Києву

Сергій Попко наголосив, що російські військові завдали комбінованого удару по Україні. На Київ окупанти спрямували ракети різного типу, які летіли на місто з різних напрямків.

"Черговий ракетний удар по Україні. Удар — комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків", — повідомив він.

З його слів, у столиці повітряна тривога тривала понад дві години. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ракети, що летіли на Київ. Про точну кількість та тип ракет повідомлять Повітряні сили.

За оперативною інформацією, через атаку в Києві обійшлося без жертв і руйнувань, а система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

ЗС РФ атакували Україну: що відомо

Вранці 15 лютого російські військові атакували Україну за допомогою керованих ракет, "Калібрів", Х-101 та балістики. Зокрема, запуск ворожих цілей відбувся з бомбардувальників Ту-95МС, Чорного моря та зі сходу. Вибухи пролунали в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та ще кількох регіонах.

Нагадаємо, 7 лютого ЗС РФ завдали масованого удару по мирних містах 7 лютого. За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, збільшилася кількість жертв російського обстрілу до 5 осіб — померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.