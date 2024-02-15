"Не исключено": РФ могла атаковать Украину 15 февраля ракетами из КНДР, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил, противник применил сразу несколько типов ракет во время обстрела. Кроме того, атаки баллистическим вооружением стали более частыми.

Related video

Российские оккупанты утром 15 февраля атаковали мирные города Украины различным вооружением, среди которого могли быть также ракеты из Северной Кореи. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

По его словам, речь идет о ракетах из КНДР KN-23, обломки которых уже находили ранее после обстрелов со стороны российских оккупантов. Во время атаки в четверг, вероятнее всего, противник вновь их применил.

"Сегодня были применены несколько типов ракет. Баллистика пошла сегодня, шесть баллистических ракет из Воронежской области. Мы сообщили о ракетах, что скорее всего это "Искандер-М". А также не исключено и применение северокорейских ракет КN-23, обломки которых уже зафиксированы на территории нашего государства", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил добавил, что противник стал регулярнее применять против Украины баллистическое вооружение, а для перехвата некоторых типов ракет бойцам не хватает средств.

К слову, ракеты ВС РФ не просто так кружились над украинской территорией, продолжает Юрий Игнат, ведь российские оккупанты понимают, что есть потенциальные места, где вооружение может быть перехвачено и уничтожено. Речь идет как про ракеты, так и про дроны. Соответственно, противник заранее прокладывает маршруты.

Смотреть с: 14:40

Напомним, 15 февраля ВС РФ атаковали мирные города Украны. Российские оккупанты запустили 26 ракет различных типов, о чем заявили в Воздушных силах. Сообщается, что "Калибров" было запущено две единицы, и обе были перехвачены ПВО.