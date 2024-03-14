"Много взрывается в воздухе": ВС РФ около 50 раз атаковали Украину ракетами КНДР (фото)

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, это северокорейское вооружение очень низкого качества и имеет несовершенную систему управления.

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С начала полномасштабной войны российские оккупанты выпустили по шести регионам Украины около 50 северокорейских ракет типа Hwasong-11. Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова.

"Эта ракета очень низкого качества. Она отличается от ракет типа "Искандер": имеет несовершенную систему управления, дальность полета достигает 700 км, тогда как "Искандер" бьет на расстояние до 250 км. Зафиксировано много случаев, когда Hwasong взрывается в воздухе", — отметил Фильчаков.

Как уточнил руководитель прокуратуры, непосредственно в Харьковской области правоохранители официально зафиксировали один случай применения Российской Федерацией ракет производства КНДР.

"Мы получили соответствующие выводы национальных и международных экспертов. Именно этой ракетой оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова 2 января этого года", — добавил он.

Кроме этого, по словам Фильчакова, еще два случая применения Россией этого вида вооружения было зафиксировано 7 февраля 2024 года по территории Слободского района. Об этом свидетельствуют остатки маркировки, найденные на обломках ракет. Сейчас ожидаются результаты экспертизы.

Что известно о ракетах Hwasong 11

KN-23, официальное название Hwasong-11GA — это баллистическая ракета производства Северной Кореи, которая внешне похожа на российскую 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B с определенными отличиями.

Подобно ракете "Искандер-М" KN-23 имеет квазибаллистическую траекторию, после достижения высоты примерно 50 км движется в атмосфере, где может выполнять коррекцию траектории полета аэродинамическими рулями

Характеристики:

максимальная зафиксированная дальность пуска этой ракеты составляет до 690 км;

боевая часть оценивается менее 500 кг;

длина — 7,5 м;

диаметр — 0,95 м;

общая масса — 3415 кг.

Обстрел городов Украины ракетами КНДР

Напомним, 22 февраля в Службе безопасности Украины сообщили, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских ракет. Жертвами вражеских "прилетов" стали по меньшей мере 24 мирных украинцев, более ста гражданских получили тяжелые ранения.

Также Россия осуществила очередную ракетную атаку по городам Украины 15 февраля. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не отрицает применение оккупантами северокорейских ракет КN-23.

Кроме того, в среду утром, 7 февраля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. В частности ВС РФ атаковали и Харьков, где две из пяти выпущенных врагом ракет оказались северокорейского производства.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет добавить к своему арсеналу ракеты из Ирана. Это стало очевидно еще в середине декабря 2023 года.