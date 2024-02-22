По данным СБУ, в конце прошлого года Россия ударила северокорейскими ракетами KN-23 по Запорожью. Кроме того, оккупанты били баллистикой из КНДР по Киеву, Харькову и прифронтовым селам Донецкой области.

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Российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских ракет. Жертвами вражеских "прилетов" стали по меньшей мере 24 мирных украинцев, более ста гражданских получили тяжелые ранения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 22 февраля.

По данным следствия, речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР.

Обстрел Запорожья 30 декабря 2023 года стал одним из первых, когда Россия применила северокорейскую баллистику.

Следующий удар ракетами КНДР оккупанты осуществили в начале января 2024 года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда погибли четверо жителей столицы, еще более полусотни — находятся в тяжелом состоянии, сообщили в СБУ.

Кроме того, российская армия ударила баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков в Донецкой области, что привело к гибели 17 человек.

Также оккупанты выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Сейчас все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Следователи устанавливают логистические маршруты поставок вооружения КНДР на территорию РФ.

Напомним, 15 февраля Россия осуществила очередную ракетную атаку по городам Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил применения оккупантами северокорейских ракет КN-23.

12 февраля начальник Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Россия "берет верх" в военном плане в Украине благодаря поддержке со стороны КНДР и Китая.