Благодаря КНДР и Китаю: Россия в войне находится в более сильной позиции, — разведка Норвегии

Глава военной разведки скандинавской страны Нильс Андреас Стенсенес заявил, что Киеву понадобится "существенная" военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

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Глава Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Россия "берет верх" в военном отношении в Украине благодаря поддержке со стороны КНДР и Китая. Киеву понадобится "существенная" военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте. Об этом сообщает BR24.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и собирается получить преимущество", — заявил Стенсенс.

По словам главы разведки Норвегии, Москва может мобилизовать "примерно втрое больше войск", чем Украина.

"Россия адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось, а промышленность способна производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет", — уверяет он.

Кроме того, Стенсенс добавил, что Российская Федерация получает военную поддержку от Ирана, Белоруссии и Северной Кореи, а Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запасные части", которые полезны для российской оборонной промышленности.

Напомним, издание The New York Times писало, что власти России, возможно, в обмен на ракеты и боеприпасы пытается помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе. Анализ британского аналитического центра безопасности показывает, что Пхеньян отправил Москве до 2,5 миллиона боеприпасов. А Россия в ответ позволила выпустить миллионы долларов из замороженных северокорейских активов.