Завдяки КНДР і Китаю: Росія у війні перебуває в сильнішій позиції, — розвідка Норвегії

Голова військової розвідки скандинавської країни Нільс Андреас Стенсенес заявив, що Києву знадобиться "суттєва" військова допомога Заходу, аби переломити ситуацію на фронті.

Related video

Очільник Служби розвідки при Міністерстві оборони Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенс заявив, що Росія "бере гору" у військовому плані в Україні завдяки підтримці з боку КНДР і Китаю. Києву знадобиться "суттєва" військова допомога Заходу, аби переломити ситуацію на фронті. Про це повідомляє BR24.

"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і збирається отримати перевагу", — заявив Стенсенс.

За словами глави розвідки Норвегії, Москва може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна.

"Росія адаптується до санкцій краще, ніж очікувалося, а промисловість здатна виробляти достатню кількість боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет", — запевняє він.

Стенсенс додав, що Російська Федерація отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї, а Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку та запасні частини", які корисні для російської оборонної промисловості.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що влада Росії, можливо, в обмін на ракети й боєприпаси намагається допомогти Пхеньяну отримати доступ до міжнародної фінансової системи. Аналіз британського аналітичного центру безпеки показує, що Пхеньян відправив Москві до 2,5 мільйона боєприпасів. А Росія у відповідь дозволила випустити мільйони доларів із заморожених північнокорейських активів.