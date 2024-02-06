КНДР поставила РФ 2,5 млн боеприпасов и получит доступ к международным банковским сетям, — NYT

Москва, вероятно, стремится помочь Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков мира вести дела с Северной Кореей, и зарегистрировала банковский счет в Южной Осетии, оккупированной российскими войсками части Грузии.

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Власти России, возможно, в обмен на ракеты и боеприпасы пытаются помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе, предполагают сотрудники разведки союзников США. Об этом сообщает The New York Times.

Анализ британского аналитического центра безопасности показывает, что Пхеньян также отправил до 2,5 миллиона боеприпасов. Россия, как считают в США, позволила выпустить миллионы долларов из замороженных северокорейских активов и, возможно, уже помогает своему изолированному союзнику получить доступ к международным банковским сетям.

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Новые банковские связи оказались еще одним признаком стабильного прогресса в отношениях между двумя странами. Северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке, как сообщили представители разведки. Это может свидетельствовать о намерениях Москвы, возможно, помочь Пхеньяну обойти санкции ООН. Соответствующие ограничения запрещают большинству банков вести дела с Северной Кореей. Новый банковский счет зафиксировали в Южной Осетии, оккупированной Россией части Грузии.

По словам экспертов, для Северной Кореи доступ к финансовым сетям является лишь одним из пунктов в списке желаний. По их словам, КНДР больше всего стремится от России получить передовую военную технику, например спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

Банковские договоренности могут иметь важное значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большей части своей экономики. Эти отношения могли бы значительно облегчить транзакции не только внутри России, но и за ее пределами. Северная Корея может использовать связи Москвы с несколькими государствами, среди которых Южная Африка и Турция, которые все еще торгуют с РФ после того, как против нее ввели международные санкции из-за войны России против Украины.

Напомним, 31 января в Минобороны Эстонии сообщили, что Россия рассчитывает пополнить запасы на 4,5 миллиона снарядов. Министр Ханно Певкур пояснил, что речь идет не только о произведенных в РФ снарядах, но и о поставленных из КНДР. Уже сейчас оккупанты тратят на фронте втрое больше снарядов, чем ВСУ.