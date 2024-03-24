Не угрожала безопасности: Польша могла бы сбить российскую ракету, — Минобороны

По словам польского советника министра обороны Мечислава Бенека, если бы ракета залетела вглудь страны и угрожала бы безопасности, то ее бы ликвидировали.

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Во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши всего на 39 секунд, перед тем как изменила курс и направилась в сторону Львова. Польша имела возможность сбить эту ракету, но не сделала этого, ведь она не представляла угрозы, так как не проникла достаточно глубоко внутрь страны. Об этом заявил советник министра обороны Мечислав Бенек, передает Wiadomosci.

Так, российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч. Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 — два польских и два американских истребителя.

"Зенитно-ракетная оборона, дежурные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал безопасности страны", — сказал советник министра обороны Польши.

Российская ракета залетела на территорию Польши

Во время масштабной ракетной атаки на Украину в ночь на воскресенье, 24 марта, одна из российских ракет попала на территорию Польши. В результате инцидента польская авиация была поднята в воздух.

Польские военные отметили, что объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и пробыл там в течение 39 секунд.

Напомним, что 24 марта российские военные снова атаковали территорию Украины, применяя как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Это была уже третья атака за последние четыре дня. Особенно пострадал Киев, где сработала система противовоздушной обороны. На данный момент известно про атаку на Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.