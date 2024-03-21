"Украина может пасть очень быстро": Макрон заявил о "готовности для истории", — Politico

Анонимные источники, которые присутствовали на ужине с главой государства, рассказали журналистам, что французский президент говорил о необходимости "вернуть войска в строй и мобилизовать их гораздо больше".

Related video

Во время ужина в Елисейском дворце с лидерами партий большинства и парламентских фракций президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Украина может быстро пасть в войне с Россией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных гостей мероприятия.

Отметим, что издание приводит лишь отдельные высказывания французского лидера, которые анонимные присутствующие на ужине якобы слышали от президента.

"По словам двух других гостей Елисейского дворца, Макрон также призвал к более тщательной защите послужного списка своих евродепутатов в преддверии апрельских предложений (речь о грядущих выборах в Европарламент. — Ред.), "которые покажут, что мы готовы к истории". "Украина может пасть очень быстро", — процитировал его слова первый из упомянутых участников", – пишет издание.

При этом источники издания не упоминают контекст, в котором Макрон высказался об Украине. При этом упоминается, что Макрон говорил о мобилизации французской армии.

"Уже не в первый раз он прозвучал призыв к оружию — а заодно и к колоколам своей паствы."Это скорее время для комментариев, чем для мобилизации, и мне бы очень хотелось, чтобы ситуация изменилась", — выругался он, по словам одного из участников ужина. Тот же участник запомнил "небольшой вклад и много комментариев" со стороны пиарщиков. "Нам действительно нужно вернуть войска в строй и мобилизовать их гораздо больше", — такова была еще одна цитата нашего позднего собеседника", — цитирует издание слова присутствующих на ужине.

Макрон заявил об отправке военных в Украину

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки в будущем западных войск в Украину. Его заявление всколыхнуло европейскую общественность, многие лидеры и представители стран НАТО заявили, что не готовы к такому шагу.

14 марта Эмманюэль Макрон вновь высказался о том, будут ли французские военные в Украине. По словам главы государства, Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. Париж готов принять для этого все меры.

19 марта сообщалось, что Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат. По мнению представителя Минобороны Франции Винсента Арбаретье, размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а вдоль границы с Беларусью — обезопасило бы Киев.