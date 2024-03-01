Макрон хочет отправить армию НАТО в Украину, а Брюссель пытается успокоить поляков, — эксперт (видео)

Политический обозреватель Леонид Швец отмечает, что Европа не должна оказаться в ситуации, когда ей будет нечем отвечать на агрессию России. И хотя пока нет необходимости вводить контингент стран НАТО на территорию Украины, это не значит, что к этому не надо быть готовыми уже завтра.

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Все заявления о якобы возможном участии военных НАТО в помощи Украине выбить российских оккупантов — это больше обращение президента Франции Эмманюэля Макрона к своим коллегам с тем, чтобы они прекратили говорить о невозможности подобного сценария. Потому что раньше такая "невозможность" касалась передачи Украине танков или дальнобойных ракет. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

По мнению эксперта, Макрон дает понять, что Европа из-за российской агрессии находится сейчас в ситуации, когда возможны любые сценарии. Президент Франции просто предлагает реалистично смотреть на то, что происходит в Украине.

"А на самом деле это ситуация исторического вызова для Европы, — говорит Швец, — и быть неподготовленным к возможной агрессии в отношении НАТО является критической опасностью".

Европа не должна оказаться в ситуации, когда в случае нападения Путина ей будет нечем отвечать, отмечает политический обозреватель. И хотя сейчас вводить контингент стран НАТО в Украину потребности не стоит, это не значит, что к этому не надо быть готовыми завтра.

"На самом деле, возможно это вообще будет ненужно и сам Макрон наверняка не хотел бы такого сценария, как и любой руководитель европейского государства, — акцентирует Швец, — Но техническая готовность к подобному сценарию событий должна быть на самом высоком уровне".

Относительно заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что планирует встретиться с фермерами и обсудить временное закрытие границы для торговли с Украиной, то, по мнению Леонида Швеца, это чисто технические высказывания. Надо помнить, что за Варшавой маячит Брюссель, от которого многое зависит в этом вопросе.

"Польша работает в тех рамках и нормах, которые исходят из Брюсселя, как столицы ЕС, — отмечает политический обозреватель, — Брюссель активно подключался и подключается для решения проблем с блокадой фермеров, но просто мы точно не знаем, какие шаги он делает".

Никто не обещал, что интеграция Украины в ЕС будет простой и безболезненной, говорит Швец. Конечно, с экономической интеграцией будут сложные процессы и далеко не все на этом распределенном с боями рынке ждут Украину. Национальные Правительства европейских государств, объединенных общей экономикой всегда будут бороться для своих стран лучшие условия и это нормальный процесс, отмечает Леонид Швец.

Фокус ранее писал, что польские фермеры намерены с 1 марта перекрыть дорогу на границе с Литвой. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже расценил такие заявления как угрозу для национальной безопасности страны.