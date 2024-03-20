"Лидеры запаниковали": Кулеба объяснил слова Макрона про отправку западных войск в Украину

По словам украинского дипломата, главная потребность Киева сегодня — оружие и боеприпасы, однако союзников никто никогда не просил про помощь с личным составом.

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Когда президент Франции Эммануэль Макрон говорил про отправку западных войск на территорию Украины, он говорил о конкретных задачах, в которые не входит выполнение боевых заданий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает La Stampa.

По его словам, речь идет о возможности учений на украинской территории, а не то, о чем многие подумали. Киев никогда не обращался к Парижу с просьбой направить свои войска для помощи на фронте.

"Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно украинский дипломат добавил, что главная потребность Украины сегодня — оружие и боеприпасы, однако о том, чтобы помочь личным составом даже не шла речь. Украина гордится своими солдатами, которые ежедневно рискуют своими жизнями и защищают родину.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что цели российского президента Владимира Путина не изменились — он желает захватить всю территорию Украины.

"Если им это удастся, то они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, потому что руководствуются экспансионистскими целями. Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", — добавил глава МИД.

Напомним, 14 марта Эмманюэль Макрон рассказал, будут ли французские военные в Украине. По словам французского президента, Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. Париж готов принять для этого все меры.

19 марта сообщалось, что Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат. По мнению представителя Минобороны Франции Винсента Арбаретье, размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а вдоль границы с Беларусью — обезопасило бы Киев.