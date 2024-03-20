"Лідери запанікували": Кулеба пояснив слова Макрона про відправлення західних військ в Україну

За словами українського дипломата, головна потреба Києва сьогодні — зброя і боєприпаси, проте союзників ніхто ніколи не просив про допомогу з особовим складом.

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Коли президент Франції Еммануель Макрон говорив про відправлення західних військ на територію України, він говорив про конкретні завдання, до яких не входить виконання бойових задач. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає La Stampa.

За його словами, йдеться про можливість навчань на українській території, а не те, про що багато хто подумав. Київ ніколи не звертався до Парижа з проханням направити свої війська для допомоги на фронті.

"Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо український дипломат додав, що головна потреба України сьогодні — зброя та боєприпаси, однак про те, щоб допомогти особовим складом навіть не йшлося. Україна пишається своїми солдатами, які щодня ризикують своїми життями та захищають батьківщину.

Також Дмитро Кулеба заявив, що цілі російського президента Володимира Путіна не змінилися — він бажає захопити всю територію України.

"Якщо їм це вдасться, то вони нападатимуть на інші країни Європи і Центральної Азії, тому що керуються експансіоністськими цілями. Мені здається, що тепер ясно, що Путін хоче відновити Радянський Союз і Російську імперію", — додав глава МЗС.

Нагадаємо, 14 березня Емманюель Макрон розповів, чи будуть французькі військові в Україні. За словами французького президента, Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. Париж готовий вжити для цього всіх заходів.

19 березня повідомлялося, що Франція може перекинути в Україну 20 тисяч солдатів. На думку представника Міноборони Франції Вінсента Арбаретьє, розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а вздовж кордону з Білоруссю — убезпечило б Київ.