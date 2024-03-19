"Війна важливіша, ніж сама Україна": експерт пояснив прагнення Макрона ввести війська НАТО

За словами військового експерта Майкла Кларка, цього року наслідки повномасштабного вторгнення в Україну позначаться на доходах простих росіян, що автоматично спровокує невдоволення в суспільстві.

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Експерт у галузі оборони та безпеки, колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних служб Майкл Кларк проаналізував висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона щодо присутності військових сил НАТО в Україні. Він вказав, що Макрон висловив необхідність мобілізації ресурсів, оскільки для Європи неприйнятно зазнати поразки. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Він мав на увазі, а саме: ми не можемо дозволити собі програти, ми не можемо дозволити Росії перемогти. Ця війна набагато важливіша, ніж сама Україна, хоча вона дуже, дуже важлива для України. І ось що він сказав: оскільки ми не можемо дозволити собі програти, ми маємо бути готовими мобілізувати все, що буде потрібно. Саме це він і хотів сказати", — пояснив експерт.

Також він зазначив, що згадка про можливе відправлення військ в Україну створила певну неоднозначність.

"Інші союзники сказали: ні, ні, ми не будемо про це говорити, тому що це викликає саме той страх, що ми опинимося втягнутими в європейську війну проти Росії безпосередньо", — зазначив Кларк.

Згідно з його висловлюванням, після "повстання Пригожина" Путін зміцнив свою позицію, оскільки він контролює активи "вагнерівців", Росгвардії, а також впливає на кілька інших приватних військових компаній.

"Вони не обов'язково кращі на полі бою, але вони більш злагоджено структуровані, ніж рік тому, тому він вважає, що це можливість просто продовжувати відтісняти українців, хоча він має знати, що вони не дуже добре воюють. І в нього більше шансів отримати ще якусь територію, поки Україна буде виведена з рівноваги в найближчі три-чотири місяці", — пояснив експерт.

Також він висловив думку, що поточного року росіяни відчують на собі фінансові наслідки війни, що викличе невдоволення. На його думку, Путін підкреслив, що ніхто не зможе вижити, якщо піде проти нього — він діє як "справжній бос мафії". Він також зазначив, що утримання влади може бути тривалим, але не нескінченним.

"Ви можете просунутися так далеко в плані влади, тільки знищивши всіх своїх ворогів або потенційних ворогів ще до того, як вони стануть ворогами. Це параноїдальна реакція. Сталін так і робив. Знаєте, так чинили і деякі царі. Зрештою, все завжди йде не так, як треба, але перед тим, як настане цей кінець, можна зазнати жахливих страждань", — підсумував Кларк.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на зустрічі з керівниками політичних партій 7 березня, заявив, що Франція не ставить "жодних меж" і "жодних червоних ліній" у своїй підтримці України, яка перебуває у стані війни з Росією.