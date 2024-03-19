"Война важнее, чем сама Украина": эксперт объяснил стремления Макрона ввести войска НАТО

По словам военного эксперта Майкла Кларка, в этом году последствия полномасштабного вторжения в Украину отразятся на доходах простых россиян, что автоматически спровоцирует недовольство в обществе.

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Эксперт в области обороны и безопасности, бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб Майкл Кларк проанализировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона относительно присутствия военных сил НАТО в Украине. Он указал, что Макрон выразил необходимость мобилизации ресурсов, поскольку для Европы неприемлемо потерпеть поражение. Об этом он сказал в интервью изданию "Радио Свобода".

"Он имел в виду, а именно: мы не можем позволить себе проиграть, мы не можем позволить России победить. Эта война гораздо важнее, чем сама Украина, хотя она очень, очень важна для Украины. И вот что он сказал: поскольку мы не можем позволить себе проиграть, мы должны быть готовы мобилизовать все, что потребуется. Именно это он и хотел сказать", — объяснил эксперт.

Также он отметил, что упоминание о возможной отправке войск в Украину создало некоторую неоднозначность.

"Другие союзники сказали: нет, нет, мы не будем об этом говорить, потому что это вызывает именно тот страх, что мы окажемся втянутыми в европейскую войну против России напрямую", — отметил Кларк.

Согласно его высказыванию, после "восстания Пригожина" Путин укрепил свою позицию, поскольку он контролирует активы "вагнеровцев", Росгвардии, а также оказывает влияние на несколько других частных военных компаний.

"Они не обязательно лучше на поле боя, но они более слаженно структурированы, чем год назад, поэтому он считает, что это возможность просто продолжать оттеснять украинцев, хотя он должен знать, что они не очень хорошо воюют. И у него больше шансов получить еще какую-то территорию, пока Украина будет выведена из равновесия в ближайшие три-четыре месяца", — объяснил эксперт.

Также он высказал мнение, что в текущем году россияне почувствуют на себе финансовые последствия войны, что вызовет недовольство. По его мнению, Путин подчеркнул, что никто не сможет выжить, если пойдет против него – он действует как "настоящий босс мафии". Он также отметил, что удержание власти может быть продолжительным, но не бесконечным.

"Вы можете продвинуться так далеко в плане власти, только уничтожив всех своих врагов или потенциальных врагов еще до того, как они станут врагами. Это параноидальная реакция. Сталин так и делал. Знаете, так поступали и некоторые цари. В конце концов, все всегда идет не так, как надо, но перед тем, как наступит этот конец, можно испытать ужасные страдания", — подытожил Кларк.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на встрече с руководителями политических партий 7 марта, заявил, что Франция не ставит "никаких границ" и "никаких красных линий" в своей поддержке Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.