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Военный Фокус

Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат: в МО рассказали, где их могут разместить

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Фото: Getty Images | Армия НАТО

По мнению представителя Минобороны Франции, размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а вдоль границы с Беларусью — обезопасило бы Киев.

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В случае. если французские войска перебросят в Украину, то их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье. Такое мнение в эфире телеканала LCI высказал французский подполковник, сотрудник Министерства обороны Франции Винсент Арбаретье.

Так, подполковник прокомментировал возможное развитие событий и переброску французских военных на территорию Украины. По мнению представителя французского оборонного ведомства, в Украину могут перебросить 20 тысяч военных из Франции и сформировать их в мобильные бригады. Далее их могут разместить вдоль реки Днепр и вдоль границы с Беларусью.

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Эксперт сказал, что размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а размещение французских войск вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев.

Размещение французских войск вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев Fullscreen
Размещение французских войск вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев

При этом он не исключает, что будет принято решение о смешанном варианте с размещением французских войск в обеих этих локациях.

Также Винсент Арбаретье добавил, что речь не идет о непрерывной линии выстраивания обороны, а о развертывании подразделений, которые смогут быстро реагировать на изменение ситуации.

"Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать россиян", — добавил Арбаретье.

Размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины Fullscreen
Размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины

В свою очередь главнокомандующий сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил о том, что Париж готовится к "тяжелейшим" битвам на фоне усиления словесных поединков с Москвой.

"Французская армия готова. Какими бы ни были изменения в международной ситуации, французов можно убедить: их солдаты дадут ответ", — сказал он в комментарии ежедневной газете Le Monde.

По его словам, официально Франция имеет возможность задействовать 20 000 человек в течение тридцати дней, а также может взять под командование до 60 000 человек как французов, так и их союзников.

Напомним, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция якобы готовит примерно 2 тысячи человек для отправки на территорию Украины. В заявлении говорится о том, что президент Франции намеренно "не признает гибели французских военных в Украине".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск на украинскую территорию в 2024 году.