Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО

Владимир Зеленский надеется получить от Джо Байдена приглашение для Украины на вступление в НАТО до января 2025 года, то есть до того, как действующий президент США покинет Белый дом. Согласится ли ключевой союзник Киева на это предложение, выяснял Фокус.

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Частью "плана победы", который вскоре представит в Вашингтоне президент Владимир Зеленский, является пункт о евроатлантических устремлениях официального Киева. В частности, издание Le Monde сообщает, что Зеленский "в надежде ускорить окончание войны стремится убедить Байдена принять решительные меры и дать Украине возможность вступить в переговоры с позиции силы".

"Президент Украины не хочет, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения. Поэтому он разработал "мирный план" и "план победы", которые собирается представить не только Байдену, но и двум кандидатам в президенты США — Дональду Трампу и Камале Харрис — и американскому Конгрессу. По словам информированного источника, "мирный план" должен привести к восстановлению мира. А второй план призван сделать Украину сильнее после достижения мирного соглашения. Поскольку Путин не проявляет склонности к реальным переговорам, цель установления мира остается весьма абстрактной", — отмечает издание.

Частью "плана победы", который представит в Вашингтоне Владимир Зеленский, является пункт о евроатлантических устремлениях Киева

Действительно ли Байден боится Третьей мировой войны

Le Monde также акцентирует, что Банковая, мол, хочет получить от Байдена до того, как он покинет Белый дом в январе 2025-го, приглашение для Украины на вступление в НАТО после окончания войны. При этом отмечается, что это один из ключевых пунктов "плана победы".

"Но есть проблема. Байден — человек времен холодной войны, сосредоточенный на идее, что членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой. Поэтому его план заключается в помощи Киеву в умеренном режиме во избежание эскалации", — отмечает газета и приводит комментарий, который дал по этому поводу президент Зеленский: "Все зависит от решения Байдена".

В данном контексте следует отметить, что буквально на днях советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Джо Байден "полон решимости использовать четыре месяца, которые остались до окончания срока его полномочий, чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение для победы".

Почему США отвергнут предложение Украины по Альянсу

Политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Нужно четко понимать, что США ведут войну с Россией и лишь немножко помогают Украине. Таким образом, любые планы и пожелания, которые идут из Киева, зависают — и в этом есть определенная трагедия. Президент Зеленский делает ставку на чужую помощь, а Соединенные Штаты требуют от него плана, где есть исключительно украинский след. Но мы должны понимать, что на самом деле, ни Байден, ни Трамп не хотят никаких изменений в Украине, война в которой фактически развалила НАТО".

Подчеркнув, что Соединенным Штатам сейчас необходимо спасать Альянс, а не Украину, эксперт добавил: "У НАТО нет собственного плана перестройки и реформации, так как они могут принимать наш план? Кроме того, зачем, спрашивается, натовским генералам, которые в жизни не держали в руках ничего тяжелее, чем стакан виски с содовой, нужны рядом боевые генералы из Украины? Поэтому, думаю, с "планом победы", а именно с той его частью, которая касается блока, будет большой конфуз, поскольку она построена на позитивном отношении США, а я его не вижу".

Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств на встрече Украинского договора во время 75-го саммита НАТО Фото: Getty Images

Политолог констатировал: "Мой пессимизм базируется на том, что ни Байден, ни Трамп не собираются что-то менять — они договариваются с Россией, которая, конечно же, имеет свои планы. То есть мы, к большому сожалению, оказались между молотом и наковальней и должны думать, как не быть побитыми с той или иной стороны".

По убеждению Виктора Небоженко, Украина должна была бы подойти к вопросу иначе, а именно — сначала спросить у США, какие ресурсы они реально готовы предоставить, а тогда уже писать план.

"В общем, нужно констатировать, что мы имеем дело с очень циничными играми западной дипломатии. Они, зная, что мы истекаем кровью, говорят, дайте, мол, нам план победы. План победы бывает тогда, когда мы в шаге от победы, а не тогда, когда мы в шаге от поражения. США будут отвергать любые планы Украины, постоянно заявляя об их несовершенстве и т. д.", — заключает Виктор Небоженко.

Получить приглашение в НАТО до конца каденции Байдена — вполне реально

В свою очередь политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Мы должны четко осознавать, что все, что сейчас говорится о "плане победы" в СМИ, прежде всего западных, это лишь предположение, потому что из той информации, что я имею, этот план видели не так много людей, а в полном объеме — еще меньше. Кроме того, следует понимать, что Зеленский повезет в США не только план, но и развернутые приложения к нему, которые будут оставаться непубличными. Таким образом, мы работаем с предположениями, а предположение о наличии именно натовской составляющей заслуживает нашего внимания, ведь это чрезвычайно важно в контексте будущего переговорного кейса".

По убеждению эксперта, при наличии политической воли Белого дома, пункт о предоставлении Украине приглашения в НАТО до конца каденции действующего президента США выглядит вполне реалистичным.

Владимир Зеленский в надежде ускорить окончание войны стремится убедить Байдена принять решительные меры, пишут СМИ Фото: Скриншот

"Если Соединенные Штаты в лице Байдена захотят преподнести нам этот прощальный подарок, они это могут сделать. И здесь главное именно политическая воля при наличии которой механизм (созыв внеочередного заседания Альянса и т. д.), обязательно найдется. А для нас чрезвычайно важно получить это приглашение в рамках будущего переговорного процесса. Дело в том, что проблема НАТО может быть одним из предметов переговоров. Гипотетически наши партнеры могут нас подталкивать к тому, чтобы мы, идя на встречу отдельным прихотям Российской Федерации, отказались от вступления в Североатлантический альянс. А если мы сейчас получим приглашение в НАТО, то этот кейс выпадет из переговорного портфеля, как таковой, который уже не подлежит обсуждению", — отмечает Олег Лесной.

В случае получения приглашения в НАТО, считает эксперт, акценты сместятся на поиск справедливого мира, на чем вполне закономерно настаивает Киев.

"Удастся ли дожать Байдена — сказать сложно. И здесь вопрос не только в возможностях президента Зеленского и нашей делегации в целом. Чрезвычайно важную роль будет играть именно желание президента Соединенных Штатов пойти на этот чрезвычайно важный шаг", — подчеркивает политолог.

Олег Лисный уверен: не в пользу решения о предоставлении Украине приглашения в НАТО играет то, что Джо Байден, который вскоре покинет Овальный кабинет, в политическом смысле является "хромой уткой", к желаниям и решениям которой могут не прислушиваться другие страны-члены Альянса. Несмотря на это, говорит эксперт, сейчас есть "очень много шансов" получить это приглашение, а все упирается только в желание Байдена и его видение собственной роли в мировой истории.