Сирия — школа зверства. Как Россия перед Украиной тренировала террор против гражданских

Related video

До 2022 года я знал о Сирии и ее войне совсем немного. А потом, когда началось вторжение, Сирия была главной темой, кроме дел в Украине, о которой я читал в интернете, искал статьи, говорил с людьми.

Россия научилась массово разрушать больницы именно в Сирии. Там она училась использовать уничтожение гражданской жизни как средство ведения войны.

После вторжения мы с командой начали документировать атаки России на украинские больницы. Горький опыт Сирии — это то, что мы сразу изучили.

Сирия в мирное время по уровню ВВП лишь немного уступала Украине. В 2011 году народное восстание против авторитарного режима Асада пошло, как бы мы сказали теперь, по "белорусскому сценарию". Неожиданно жестокая и грубая реакция режима подняла уровень насилия до точки невозврата — гражданской войны. Затем в войну вмешались внешние силы.

А когда на помощь режиму Асада пришла Россия, война превратилась в нечто за пределами человечности. Войска Асада при поддержке россиян не просто избивали и убивали людей за борьбу с режимом — они разрушали города в качестве акта наказания. Режим применял против собственных мирных людей химическое оружие. Уничтожал больницы, где якобы лечили повстанцев. Похищал и пытал врачей, которые работали в них.

Россия с энтузиазмом помогала. 90% всех атак на больницы были нанесены войсками Асада совместно с Россией. Из них почти половина — на совести российских пилотов самолетов и вертолетов. В Сирии они научились преступной тактике "двойного удара" — когда повторную атаку на объект проводили сразу после первой, чтобы убить спасателей, которые приехали разбирать завалы.

Эти российские пилоты пытались делать то же самое в Украине. Один из них в марте 2022 года сбрасывал бомбы на кардиологический центр в Чернигове и был сбит бойцами ТрО. Благодаря нашим силам ПВО российским пилотам не удалось совершать свои преступления в Украине так свободно, как в Сирии.

И вот после 13 лет войны, поломанных жизней пяти миллионов беженцев, тысяч погибших, сотен разрушенных больниц, десятков истерзанных городов режим Асада падает за какую-то неделю. При полном равнодушии людей, собственной армии, силовиков и главное — России, чьи войска были единственным, что подпирало тиранию.

Это и все, чего стоит так называемая "сила" авторитарной власти, в которую многие верят. Все эти режимы выглядят сильными, а на самом деле едва стоят на тонких трухлявых ногах силового аппарата — своего или чужого.

От режима Асада остались лишь обломки фасада Фото: The Guardian

У народа Сирии впереди — тяжелые времена. Свержение режима не принесет автоматически демократию и свободу. Но у их народа по крайней мере появилась надежда после стольких лет горя.

А для себя делаю следующие выводы. Авторитарные лидеры, когда хотят прийти к власти, говорят, что сложные проблемы решить легко, если ударить по ним сильной рукой. Что благосостояние придет, если наказать виновных. Что виновных мы быстро найдем. Что все плохое — запретим. Ко всему хорошему — всех обяжем.

Но оказавшись у власти, они приносят экономический застой, страх, беспредел, хаос. Но менять что-то уже поздно: сила, которая так нравилась людям в начале, оборачивается против них самих. Тираны приходят к власти как популярные "мужественные лидеры", "прогрессивные реформаторы", "отцы нации" — а потом с поразительной грубостью и цинизмом уничтожают тех, кто вчера приветствовал их приход. Шокированная публика видит, что вчерашний герой из народа — маньяк и убийца, как только дошло до угрозы его власти, которую он теперь никому не отдаст.

Самое страшное — это война не с внешним врагом, а война людей против власти или одних людей с другими внутри страны. Лучше всего предотвратить ее может демократия, которая дает возможность ссориться, мириться, скандалить в соцсетях, протестовать на улице, выбирать очень плохую власть, потом просто плохую, снова ссориться, снова мириться — но быть вместе, чувствовать себя дома и иметь надежду.

Демократия никогда не будет убивать своих людей, не будет травить их газом, не будет разрушать больницы.

Демократия не всегда и не сразу дает благосостояние и никогда не дает легкой жизни, но всегда оставляет надежду. Авторитаризм — забирает надежду, выменивает ее на обещание легкого благосостояния. Но в конце концов, не дает и его.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно