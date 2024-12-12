Кур'єр від Трампа до Путіна: які плани возить між Флоридою та Москвою угорський прем'єр Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини звинувачує президента Зеленського за нібито відмову від різдвяного перемир’я та обміну полоненими. Яку гру проводить Орбан, і яким чином Києву слід діяти у відносинах з Будапештом, з’ясовував Фокус.

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Невдовзі після того, як Дональд Трамп зустрівся у Парижі з Володимиром Зеленським за сприяння Емманюеля Макрона і публічно заявив про готовність України домовлятися про мир, прем’єр Угорщини навпаки спробував створити з українського лідера "президента війни".

Зокрема, Віктор Орбан заявляє, що Будапешт пропонував Києву встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але на Банковій нібито не схвалили цю пропозицію. "Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!", — написав очільник угорського уряду в Х (Twitter).

Слід зазначити, що відповідний допис Орбана у соцмережі з’явився після того, як Зеленський гранично жорстко відреагував на розмову угорського прем’єра з Путіним. Так, український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції". "Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — потрібно дбати про спільний успіх", — резюмував голова держави.

Принагідно нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини спілкувався з Путіним цілу годину у середу, 11 грудня. Одразу ж після цього Орбан заявив про "найнебезпечніші тижні російсько-української війни". Безпосередньо перед розмовою з очільником Кремля угорський прем’єр зустрічався в Сполучених Штатах з Дональдом Трампом. Вельми показово, що путінський спікер Пєсков поспішив запевнити, мовляв, жодних послань від обраного президента США Орбан президенту РФ не переказував.

Тим часом на Банковій спростували скандальну заяву Віктора Орбана щодо начебто деструктивної позиції Києва. Зокрема, радник президента Дмитро Литвин наголосив: "Перше. Як завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. Друге. Як завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджала. Третє. Як завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Україна, як завжди, в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року. Окрім цього, Україна налаштована на повноцінний мир і робить усе в координації з партнерами, щоб цього досягти. Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балаканина, а надійні гарантії безпеки".

Розмова Орбана з Путіним відбулася на прохання Трампа

На переконання керівного партнера "Національної антикризової групи" Тараса Загородного, на витівки угорського прем’єра слід дивися зважено-спокійно з тим, аби він не роздував щоки від власної значущості. Зокрема, у розмові з Фокусом політолог зауважив: "Річ у тім, що Орбан у Москві розповідає про те, що в нього неабиякі зв’язки з ЄС, в Євросоюзі запевняє, що в нього все "на мазі" з Китаєм, а всім разом згодовує історію про те, що має просто мегасупер контакт з Трампом. Насправді ж, все що говорить Орбан потрібно повсякчас ділити на 25, тому що головним партнером для США в Європі була і залишається Франція – недаремно Трамп здійснив свій перший після перемоги на виборах закордонний візит саме до Макрона".

Підкресливши, що прем’єр Угорщини, намагається витиснути з геополітичної ситуації, що склалася все, що тільки можливо, політолог констатував: "Я підозрюю, що розмова Орбана з Путіним відбулася на прохання Трампа для, так би мовити, перевірки температури по палаті і того, готовий пацієнт (Путін-ред.) до розтину чи ще ні. Трамп чудово розуміє, що удар по Сирії дуже потужно зрикошетив по Росії, якій було чітко вказано на її місце. До речі, зверніть увагу, як різко активізувалося багато питань, які раніше, а конкретно – до перемоги Трампа припадали пилюкою в адміністрації Байдена. До прикладу, влупили ось достатньо неочікувано санкціями по "Газпромбанку", дали дозвіл бити по території Росії і так далі. Впевнений, що це все вплив особисто Трампа і це все узгоджується ним з Білим домом".

Розмова Орбана з Путіним відбулася на прохання Трампа Фото: Euronews

Відштовхуючись від зазначеного, експерт наголошує, що "зашморг на путінській шиї стискається все сильніше". Що ж стосується Орбана, то він, прогнозує експерт, й надалі гратиме роль своєрідного посередника між США та Кремлем. "В будь-якому разі, якщо Трамп ухвалюватиме рішення, він буде слухати не Орбана, а цілу купу своїх радників. Наразі ж, про що наочно свідчить заява Пєскова, озвучена після розмови Орбана з Путіним, Москва наполягає на своїх "хотєлках", які начебто можуть відкрити шлях до мирних перемовин і припинення вогню. А ці умови, нагадаю, передбачають, серед іншого, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, відмовитися від НАТО, тощо. Це категорично суперечить позиції Трампа, в якій би інтерпретації ми її не бачили б", — підкреслює Тарас Загородний.

Констатувавши, що таким чином РФ фактично блокує мирний процес, експерт підсумував: "Чим більше Росія буде гнути деструктивно-блокадну лінію, тим швидше Трамп перейде до плану "Б" і це, скоріше за все, буде план Помпео. А загалом, усі соратники Трампа озвучували дві ключові речі. Перше – зупинка на лінії розмежування, а це в такому випадку безпосередньо стосується і Курської області. Тобто, при таких розкладах принижений Путін буде змушений торгуватися своєю ж територією. Ну, і друга теза полягає в тому, що в жодних так званих "планах Трампа" ви ніде не побачите пункт про скорочення військової допомоги Києву. Це два принципово важливих кейса, що надзвичайно не подобаються Путіну, який кров з носа прагне демілітаризації України".

Балансувати між Орбаном та керівництвом ЄС

Під дещо іншим кутом оцінює геополітичну тактику угорського прем’єра політолог Максим Джигун. "За десятиліття перебування Орбана біля владного керма у нього дійсно сформувалася гарна мережа контактів не лише з авторитарними режимами, такими, як КНР чи Росія, а й в США. Наразі Орбан дуже активно цим користується, будучи таким собі угорським кур’єром між Флоридою і Москвою. Нам від цього, як не крути, нікуди не дітися щонайменше, в найближчі роки. Чому? Тому що така поведінка є основою виживання Орбана — за рахунок тактики "і вашим, і нашим", він вміє балансувати, через що, до речі, виграє вибори, оскільки отримує преференції від усіх", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Крім того, політолог, попередньо акцентувавши, що Угорщина є членом Європейського Союзу (ЄС) і НАТО, додав: "Таким чином, якщо ми прагнемо у найближчому політичному циклі приєднатися щонайменше до ЄС, нам необхідно знаходити шляхи порозуміння з угорською стороною. Заборонити Орбану спілкуватися з Путіним чи кимось з російської влади, ми, звісно ж, не можемо. Але при цьому ми можемо знаходити точки дотику з Будапештом у принципових для нас питаннях, скажімо, на рівні урядів. Для цього потрібно напрацювати формат взаємодії, який передбачатиме цілком конкретний перелік двосторонніх зобов’язань в євроінтеграційному контексті".

За десятиліття перебування біля владного керма у Орбана сформувалася гарна мережа контактів Фото: РИА

Спілкуючись з Путіним, вважає експерт, Орбан сам себе заганяє в ізоляцію, оскільки формує умови, за яких йому точно "не світять" жодні високі посади в ЄС, "який він своїми заявами та вчинками роз’єднує на декілька частин". В умовах, що склалися, на думку Максима Джигуна, позиція офіційного Києва має полягати в тому, щоб спілкуватися не з Орбаном, а з керівництвом Євросоюзу – "фактично того об’єднання, яке може, хоч і не вигнати Угорщину з ЄС, але створити всі обставини, які неодмінно охолодять розум тамтешнього прем’єра".

На уточнююче запитання про те, які саме обставини може створити ЄС, політолог відповів, що йдеться, приміром, про відмову для Угорщини у фінансуванні різноманітних грантів, наданні дешевих кредитів, введенні певних санкцій через недотримання принципу верховенства права в Угорщині, тощо. На переконання експерта, у ЄС наразі є всі інструменти, які можуть змусити Орбана "тричі подумати перед тим, як спілкуватися з російським диктатором".

В такому контексті зауважимо, що німецький канцлер Олаф Шольц, який нещодавно також мав телефонну розмову з очільником Кремля і після того побував у Києві, знову висловив готовність до контакту з Путіним, при тому, що телефонний дзвінок між ними у листопаді вважає "розчаруванням". Поряд з тим, очільник німецького уряду, висловивши готовність "зробити це знову", зазначив, що жодних ілюзій з цього приводу ні в кого не повинно бути.