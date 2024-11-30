Гра з "Орешником" на межі фолу: як далеко може зайти Путін, провокуючи Трампа

Президент Зеленський заявляє, що Путін, використавши "Орешник" та вдаючись до комбінованих масованих атак з неба, намагається загострити ситуацію так, щоб Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну. Чи здатен Кремль досягти такої мети, з’ясовував Фокус.

Про те, що Путін наразі намагається максимально загострити ситуацію з тим, аби завадити Трампу у його мирних починаннях Володимир Зеленський заявив під час свого традиційного відео звернення. За словами глави держави, оскільки Путіну "закінчення війни не потрібне, то він хоче не дати ще й іншим завершити цю війну. Відтак, переконаний український президент, очільник Кремля "розмахує своїм "Орешником" для того, аби зірвати зусилля Трампа, які "точно будуть після інавгурації".

"Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло. Путін — єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз — це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії", — підсумував Зеленський.

Володимир Зеленський переконаний: "Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло"

Нагадаємо, після масованого удару по регіонах України 28 листопада, Путін заявив, що може застосувати сумнозвісний "Орешник" по центрах ухвалення рішень, розташованих в українській столиці: "Міністерство оборони і Генштаб підбирають цілі для ураження цілей на території України. Це можуть бути військові об’єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві. Тим паче, що київський режим неодноразово намагався завдавати ударів по об’єктах державної важливості в Росії — по Санкт-Петербургу і Москві".

Путін також розповів про нібито початок серійного виробництва системи "Орешник", додавши, що у разі масованого застосування цих ракет в одному ударі міць буде порівняна із застосуванням ядерної зброї. При цьому, що вельми і вельми показово, він із неприхованим захопленням описав смертоносну дію своєї нової зброї: "Десятки бойових блоків, що самонаводяться, атакують ціль зі швидкістю 10 Махів, це близько трьох кілометрів на секунду. Температура елементів, що вражають, досягає 4000 градусів. Тому все, що знаходиться в епіцентрі вибуху, поділяється на фракції, на елементарні частки і перетворюється, по суті, на пил…". За словами очільника Кремля, РФ станом на зараз має кілька готових до застосування ракетних систем "Орешник".

Чому загострення з боку Кремля не злякає Трампа

Використання Росією міжконтинентальних ракет і погроза їх застосовувати у подальшому, на переконання політолога Олексія Буряченка, є залякуванням Заходу і, передусім, Сполучених Штатів. Поряд з тим, як зауважив експерт у розмові з Фокусом, своєю тактикою Путін вже досягнув зворотного ефекту: "Якщо ще буквально нещодавно генсек ООН Гутерреш прилітав до Казані, прихиляючи свою голову перед Путіним, а потім ще й Шольц йому телефонував, то після використання такої зброї ("Орешника" — ред.) і для США, і для ЄС стало абсолютно очевидно, що на цьому етапі жодним конструктивом з боку РФ і близько не пахне. Всі без будь-яких окулярів прекрасно бачать, що Путін набагато більше зацікавлений у війні, аніж у мирних перемовинах. Але ситуація, загалом склалася парадоксальна, адже Путін, загострюючи ситуацію, намагався підсилити свої переговорні позиції, а на правду він їх лише погіршив, змушуючи західні країни посилювати свої безпекові та силові позиції. Тому, якщо у Путіна дійсно базовою ціллю було прагнення залякати, то він досягнув абсолютно протилежного ефекту".

Відповідаючи на уточнююче запитання, яким чином підживлювання Росією загострення може вплинути на позицію обраного президента США Дональда Трампа, Олексій Буряченко зазначив наступне: "Слід розуміти, що усі ці підвищення градусу на драбині ескалації є допороговими, тому що для всіх, і для Трампа в тому числі є абсолютно очевидною червона лінія, яка являтиметься по суті смертним вироком для Путіна і його режиму – це використання ядерної зброї. І в цьому контексті Путін шукає різноманітні допорогові дії: залучення корейських військових, використання балістичних ракет, "Орешників" та іншого ракетно-дронового залізяччі. Тобто, він зараз робить усе можливе і неможливе з тим, аби розширити собі поле для ескалаційного люфту. Я глибоко переконаний с тому, що він робитиме це і в подальшому, максимально при цьому уникаючи наближення до зазначеної червоної лінії".

Окремо політолог акцентував, що "цю путінську гру" вже всі зрозуміли, а відтак вона не зможе критично впливати на розвиток подій або на формування своєї політичної позиції Дональдом Трампом. "Навіть дивлячись на призначення в команді Трампа, зокрема, на його вибір спец посланника щодо врегулювання російсько-української війни, очевидно, що він (Трамп – ред.) буде вирішувати це питання шляхом сили, усіляко примушуючи РФ до миру", — підсумовує Олексій Буряченко.

В якій ситуації Трамп може вдатися до ескалаційних кроків

Своєю чергою політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом констатує: "На мій погляд, Трамп, який все ще формує свою команду, поки що сприймає ситуацію так, що наразі це (російсько-українська війна — ред.) – відповідальність Джо Байдена і він якби стоїть осторонь. Але коли Трамп стане президентом де-юре, дуже насправді складно сказати, як він реагуватиме на усі ці путінські розмахування "Орешниками". Звичайно, що Трамп налаштований на те, щоб з усіма домовитися, не конфліктувати, адже він дуже пишається своїми здібностями переговірника, про що навіть опублікував книжку. Але з іншого боку, Трамп навряд чи позитивно сприйматиме факти відвертого шантажу, причому конкретно щодо його особи".

Експерт: "Коли Трамп чітко побачить, що переговорний трек є малоперспективним, він сам може спровокувати якесь загострення" Фото: Getty Images

Відштовхуючись від зазначеного, Петро Олещук зауважив, що логіка провокацій і намагання повсякчас випробувати візаві на міцність, "що повсякчас практикує Путін", навряд чи, м’яко кажучи, сподобається Дональду Трампу. При цьому, експерт вважає, що на початках трампівського правління Путін намагатиметься не поводитися аж надто нахабно, вдаючись натомість до більш тонких провокацій, випробовуючи таким чином межі дозволеного для себе.

Окрім цього, політолог переконаний, що за показною силою Путіна ховається слабкість, "бо він насправді дуже боягузливий, що чітко відчувається буквально в усіх його заявах та діях". Як тільки з’являються бодай якісь проблемні ситуації, зауважує Петро Олещук, Путін миттєво кудись зникає "як мінімум на тиждень, допоки все хоч трохи не вщухне". Власне, тому прогнозує експерт, Путін поводитиметься вкрай обережно, але, тим не менше таки випробовуватиме Трампа на міцність різноманітного роду провокаціями.

У разі, якщо сила та авторитет Трампа через такі дії будуть поставлені під сумнів, резюмує політолог, його рішення зрештою "можуть дуже не сподобатися Кремлю". А коли Трамп чітко побачить, що переговорний трек є малоперспективним, моделює ситуацію Петро Олещук, він сам може спровокувати якесь загострення, оскільки не є настільки обережним, як чинний президент Джо Байден і "якщо його довести, він спроможний на радикальні рішення, як наприклад, з Сулеймані, команду на ліквідацію якого він дав особисто". Загалом, на переконання експерта, шанси щодо дипломатичного врегулювання вже значною мірою упущені і коли мирні починання Трампа "достатньо прогнозовано" завершаться безрезультатно, він дійсно може свідомо піти на серйозні ескалаційні кроки.