Литовський очільник дипломатії Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, якщо генсек ООН ухвалить рішення залишити свою посаду, то Вільнюс у жодному разі не буде цьому перешкоджати.

Related video

Якщо генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ухвалить рішення подати у відставку, то його ніхто не зупинятиме. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

У мережі він опублікував фотографію генсека ООН, який напередодні приїхав до Росії на саміт об'єднання БРІКС і зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Литовський глава дипломатичного відомства зазначив, що це кінець для ООН, використавши фразу: "This is the UeNd", натякаючи на англійську абревіатуру ООН (UN).

Окремим постом глава МЗС Литви написав, що не буде проти відставки генсека.

"Якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити", — зазначив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що в МЗС України розкритикували вчинок генсека ООН, які проігнорував український саміт миру у Швейцарії, але поїхав до Казані, де його зустрічали з короваєм.

25 жовтня стало відомо, що Володимир Зеленський скасував візит генсека ООН в Україну і причиною може бути його поїздка на саміт БРІКС, писали в AFP. Джерело в оточенні глави української держави заявило, що Антоніу Гутерреш не приїде до Києва після того, як на саміті БРІКС відбулося "приниження здорового глузду і міжнародного права".